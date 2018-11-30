全台公有市場76％超過20年歷史

2018年11月30日 09:24 中時 馮惠宜

根據經濟部中部辦公室統計全國484處公有市場中，民國88年12月31日前建造之老舊市場計有366處占76%，政府為守護民眾採買安全，特別執行「公有市場耐震評估補強」工程補助，第一期（106-107年）預算4.8億元，目前全數已核定完畢，共計耐震初評127件、耐震詳評520件、補強工程41件、拆除重建工程4件，合計692件計畫。

經濟部中部辦公室代理主任許正宗表示，經評估如循正常程序由各縣市政府自行編列預算改善，估計至少須花費10～20年才能完成，而地震具有不可預期之瞬發性，故中央特於前瞻計畫統一編列特別預算挹注辦理，以有效縮短改善時程。已核定之各項計畫均已循序漸進、按部就班展開耐震能力評估及補強改善工作，中央與地方齊心努力守護傳統市場採買安全。

依據內政部規定，建築物耐震評估補強須分三階段辦理，先經「初步評估」，有疑慮者再進行「詳細評估」，經「詳細評估」確認有改善需求者再進行結構補強或拆除重建工程。各縣市目前核定件數，以臺南市215件最多，臺中市176件次之。

目前進行中評估案件後續仍有相當比例須進入實體工程，故經濟部仍在第二期(108年-109年)預算編列5.58億元，已提請立法院本會期審議。經濟部中部辦公室表示，尚未提出申請之老舊市場如有安全疑慮，請各縣市政府再詳為審視，未提申請計畫者，未來須由各地方政府自籌經費，負起安全營運之責。

(中時 )