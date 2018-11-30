蔡英文會大敗 原來千年前古書早有預言？

古書《孫子兵法》。(圖/取自網路)

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中時電子報
/綜合報導

2018九合一選舉結果執政的民進黨迎來潰敗，外界對民進黨為何大敗的說法仍眾說紛紜，對此，前空軍中將副總司令、孫子兵法研究會創會長傅慰孤表示，顯然蔡作法不符合《孫子兵法》的「道」，也就是失去民心，他說，蔡只想用「法」來做事，看起來雖然都合「法」，卻是違背人性，不可能長久。

《孫子兵法》是世界上最早的兵書之一，被奉為中國兵家經典，為春秋末期的齊國人孫武所著，全書為十三篇，孫子兵法有所謂：「道、天、地、將、法」，等五事，兵書也是孫武首次贈送給吳王的見面禮。主要論述了軍事學的主要問題，亦是博弈策略的經典著作。

據港媒《中評社》專訪報導，傅慰孤表示，五事，擺在第一位是「道」，為政者推動政策，就是要合乎民心，蔡英文執政做事，顯然不合「道」、失去「道」，因為只把「法」高高舉，沒有做「道」的事，只用「法」來做事。凡是為政者，推動政策都是合乎「道」，試想，大陸這麼大的經濟體，結果蔡英文要跟大陸切割，不相往來，這樣可能嗎？

他認為，蔡英文在敗選說過「要檢討、要變的是我自己」，但是蔡英文到底能改變什麼？這是關鍵，蔡英文若還是不願改變，終究違背「道」，民進黨要怎麼調整？外界認為選後，民進黨兩岸政策會調整，但是，還是看蔡的意志，陸委會審查大陸人士來台，審查會議還得看蔡的意志，政策能改變多少？

(中時電子報)

文章來源：中評社

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