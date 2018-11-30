參選落敗爆氣掃落3神尊 網轟：以後沒機會了

雲林鄉代落選人認為對手是買票才會勝出，怒將3尊神明掃地發洩不滿。（圖／翻攝當事人臉書）

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中時電子報

九合一大選落幕幾家歡樂幾家愁，雲林縣水林鄉一名鄉代參選人因落選，前天（28日）竟怒將競選總部內的3尊神像，全部掃落在地，還在地上撒滿金紙，並拍照PO網質疑對手是因買票才會勝出，跨張舉止遭致當地網友痛批「沒選上就砸神明，好在沒讓你選中，不然雲林鄉親就可憐了！」

據悉，該名鄉代參選人是當地多間廟宇的委員，平時熱衷民俗活動，對地方事務也相當關心，此次為爭取更進一步的服務機會，毅然決然投身選戰，還請來3尊神明在競選總部內坐鎮，怎料開票結果出爐後，得票數竟與對手落差甚大，氣得將3尊神明全部掃地，還懷疑是敗給買票的對手，心有不甘地在牆上寫下「真心換絕情」、「神明不再有公信力」、「選舉無師傅，用錢買就有」、「是非不分明，善良風氣不再」等語發洩不滿。

落選人在牆上憤怒留言，「神明不再有公信力」。（圖／翻攝當事人臉書）

這名落選鄉代誇張的舉動曝光後引來網友痛批「不要做出失德的事情」、「本來4年後有機會選上，結果這樣鬧，以後都沒機會了，不是神明處罰你，是選民唾棄你！」。見網友幾乎一面倒痛批，落選人回應：「不了解我請閉嘴，20間知名廟委員，可能燒神嗎？」、「為善無用，選前1千、2千（元），一定當選」、「罵我的人，自己跟不上我百分之一，可恥」、「我毒爛（賭爛），村人一人選一九三支持，571人收錢支持他，村人給全世界人知道錢好用」、「我丟金紙給村人看，拿不法之財，丟臉！」

(中時電子報)

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