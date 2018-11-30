NBA》勇士柯瑞超親民 對手球迷也喊讚

2018年11月30日 08:35 中時電子報 盧品青

勇士隊柯瑞(Stephen Curry)再度展現親民的一面，美國加州一名9歲女童萊莉(Riley Morrison)寫信給柯瑞，抱怨買不到「柯瑞五代」，因為Under Armour的網站上只有男孩版。這件事引起柯瑞高度重視，他以親筆信回應那位女孩。

柯瑞在信中表示，那純粹是廠商不察，因為男孩女孩版的球鞋其實是一樣的，他們後來把標籤更正為「小孩版」(從Boy's改成Kid's)，直接贈送一雙「柯瑞五代」給萊莉，還承諾等到「柯瑞六代」推出後會先送給她一雙，並且提出要招待她看球。沒想到會有這麼好的事吧。

其實這個女孩在信中提到她爸爸會帶她去現場看勇士比賽，她家境大概是不錯的，買幾雙球鞋應不成問題。主要是這位萊莉不僅與柯瑞女兒同名，而且筆下有乾坤，她禮貌地暗示「柯瑞不是很重視女子運動嗎？怎麼會讓小女生買不到鞋。」

這招厲害，柯瑞不是用手機推文，而是親自找廠商談，並動筆向萊莉賠禮，還重提他們廠商很重視女性，有舉辦婦女節活動。雖然是寫給小孩的信，柯瑞用字相當恭敬，絕沒有敷衍了事，幾小時就獲得10萬人喊讚。

球迷紛紛稱許柯瑞處理得非常漂亮，有位湖人球迷表示：「我痛恨球場上的柯瑞，我曾對他大吼大叫，但在球場外我無法痛恨這個人，他贏得了我的尊敬。」

(中時電子報)