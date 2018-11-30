《食神》男星中風暴瘦 驚傳罹肝癌放棄治療

李兆基中風後淡出演藝圈，再次曝光暴瘦憔悴模樣讓人心疼。(圖/東網、微博)

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中時電子報

「香港影壇四大惡人」稱號的資深演員李兆基，數年前兩度中風後淡出螢光幕，現年68歲的李兆基久違多時露面，暴瘦憔悴的模樣，與昔日意氣風發時比較相差甚遠，讓許多網友看了都不捨紅了眼眶。

李兆基出道前曾是「慈雲山十三太保」之一，曾吸毒入獄，後來改過自新踏入演藝圈，因為有著凶神惡煞外型，在電影多飾演反派，曾在《古惑仔》系列、《食神》有著不少戲份，數年前中風後便鮮少公開露面，近日露面時不僅體形消瘦，連神情都略顯憔悴，對於傳出罹患肝癌，他表示：「不做手術的後果就是死」，但對生死十分豁達的他，直言：「不用為他覺得可惜，已經很滿足，長壽只會更辛苦」。

近年淡出螢光幕後，不僅和演藝圈友人斷聯繫，甚至沒有任何收入，讓他生活過得頗為辛苦，但昔日古惑仔同伴仍常噓寒問暖，讓他坦言看透人情冷暖，此外故粵劇名伶鄧永祥遺孀「祥嫂」早前敘舊時，曾祝他「長命百歲」，更是讓他數度紅了眼眶，感嘆「長命好辛苦，我在演藝圈辛苦勞碌數十年，什麼沒見過」，不過「祥嫂」則安慰他不要想這麼多，圈內的人依舊關心他的近況。

此外祥嫂透露，李兆基身體狀況大不如前，推測是早年拍戲過勞加上年紀大了，雖然現在難再復出拍戲，但仍會邀約他授課，教學生演戲，讓他能將經驗傳承給後輩。

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(中時電子報)

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