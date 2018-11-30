入冬最強冷高壓下周五抵台 彭啟明：低溫恐下探14度

紫色區域為西伯利亞冷高壓，逐漸南下、下周五抵台(翻攝自 彭啟明臉書)

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中時電子報

入冬最強冷高壓下周五報到！氣象專家彭啟明表示，西伯利亞冷高壓將從大陸北方南下，預計最快下周五抵達台灣，連冷三天到禮拜日，低溫恐跌到14度以下，但強度是否達大陸冷氣團等級，還有待觀察，但絕對有冷的感受。

中央氣象局表示，目前天氣預測只到下周四，但根據多國預測模式，下周五確實會有一波很強的冷高壓南下，但是否達冷氣團等級，尚無法確定，預估低溫在14到19度間，下周五起北部、東北部明顯降溫，整個周末都會受到這波冷空壓的影響。

彭啟明指出，這波回溫穩定天氣預期持續到下周四，清晨空曠地區因為冬天的輻射冷卻效應，氣溫跌到15-16度，中午北部回溫到25-26度，中南部可以到27-29度，是很難得的冬天舒適的溫濕度及陽光。

彭啟明說道，到了下周三可能有些水氣接近，下起一點短暫陣雨，或是周四前，台灣在西伯利亞冷高壓的前緣，空氣冷暖交界、產生水氣變化。

文章來源：彭啟明FB

這次的西伯利亞冷高壓是今年目前為止最強的冷空氣，大陸北方還可能跌到全天0度以下，下周五將抵達台灣，下周五六日都會受影響，彭啟明表示「是否真的會到大家習慣的冷氣團等級，跌到14度以下，的確有這機會」，但台灣位處冷空氣末端，到強弩之末時，冷空氣的強度很有可能不如預期。實際溫度可能落在14-16度間，但與前幾天的溫差較大，可能偏濕冷，冷的感受一定會有。

(中時電子報)

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