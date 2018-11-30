第十屆重慶台灣週“兩岸同心融合發展、渝台攜手合作共贏”

2018年11月30日 08:44 中時電子報 綜合報導

第十屆“重慶•台灣週”活動29日上午9點30分在重慶會展中心盛大舉行，來自兩岸企業、政府官員、媒體等近千人共同與會，與會貴賓包含海基會原董事長江丙坤先生、英業達公司原董事長李詩欽先生、臺灣中小企業總會副理事長吳昆民先生、中共人大常委會副委員長、兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平先生、國務院台辦副主任龍明彪先生、全國台企聯會長、錫山集團董事長王屏生先生、臺盟重慶市委主委李鉞鋒先生、兩岸企業家峰會資訊產業合作推進小組大陸方面召集人，工信部原副部長劉利華先生、江蘇省人大常委會原副主任張衛國先生、重慶市政協原副主席吳家農先生、重慶市委副書記、市政府市長唐良智先生、重慶市委副書記任學鋒先生、重慶市委常委、統戰部部長李靜女士、重慶市人大常委會副主任杜黎明先生及重慶市政協副主席玲女士等。

項目簽約儀式。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司)

台商助力重慶建設 產值亮眼，簽約金高達1340億元

重慶市政府市長唐良智先生致辭時表示：第十屆“重慶•台灣週”開幕之際，海峽兩岸各界人士彙聚山城，聚焦兩岸“兩岸同心融合發展、渝台攜手合作共贏”為主，共序友誼，共話合作，兩岸同胞是血濃於水的一家人，擴大兩岸合作，堅定不移為兩岸同胞謀福祉，堅定不移團結兩岸同胞共同致力於民族復興。渝台兩地根源深厚、產業富足，雙方交流合作由來已久，改革開放四十年來，雙方合作日益加深，成果日益顯現，特別是自2009年舉辦“重慶•台灣週”以來，雙方深耕部門，結出累累碩果。在渝台資企業達到1683家，合同金額281億元，其中投資1000萬元以上的企業超過200家，宏碁、華碩、美創等企業助推重慶，建成全國重要的基地。台灣已經成為重慶五大貿易合作夥伴之一，重慶也成為臺灣重要的旅遊目的地。海基會原董事長江丙坤先生表示：“重慶•台灣週”九年當中，簽約件數達到165項，金額1340億元。重慶現在已變成長江上游的經濟中心，也是西部最重要的製造業基地。現在台​​灣資訊產業園有富士康、廣達、宏碁等所有台灣的重要產業集中在這裡，成為台灣資訊產業群。

富邦華-銀行副總裁薛承雄先生。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司)

重慶6個地方新設海峽兩岸交流基地授牌及台商簽約

中共國務院台辦於第十屆重慶台灣週開幕式上正式宣佈重慶、彭水、蚩尤、九黎城等6個地方新設為海峽兩岸交流基地，邀請國務院台辦副主任龍明彪先生現場進行授牌儀式。龍明彪先生現場致辭表示：“重慶•台灣週”自2009年以來持續成功舉辦，獲得了兩岸各界高度關注和大力支持，為推動渝台兩地交流合作，促進兩岸關係和平發展發揮了積極作用。大陸是世界經濟的增長之源，活力之源，也是台灣同胞投資興業首選之地。當前，大陸台資企業總體經營良好，不少台企繼續增資擴產，展現了對大陸新時代改革開放前景的信心和紮根大陸發展的決心。大陸一直踐行“兩岸一家親”重要理念和“以人民為中心”的發展思想，不斷為台胞台企辦實事、做好事、解難事。今年以來，相繼出台了促進兩岸經濟文化交流合作的“31條措施”、取消台港澳人員在內地就業許可、制發台灣居民居住證等舉措，廣大台胞台企獲得與大陸同胞大陸企業的同等待遇和各類發展機遇不斷得以落實和擴充。同時，台灣電電公會、台灣中小企業總會、台灣工商建研會等商協會和部分重點企業負責人，重慶市有關部門、有關單位負責人現行簽約，簽訂兩岸經貿合作重點項目14個，投資總額55.75億元人民幣，主要涉及金融業、智慧製造、現代服務業、國際貿易等產業和領域。參與簽約儀式的富邦華一資深副總裁薛承雄先生向媒體表示：富邦華除去上海總部公司，在大陸各地分別設立8家分行，分別位於長三角、珠三角和京津冀主要經濟塊。 2016年已經往大陸中西部發展，緊跟台商區域發展步伐，相應“一帶一路”政策，並且即將在重慶設立分行。富邦華銀行也為台灣大學生提供“真槍實彈”到上海總部的實習計劃，直接接觸參與到項目裡，讓台灣大學生認識大陸，了解大陸。

台灣雅樂合唱團、川江號子傳承人合唱團、重慶橙色記憶女子合唱團、重慶市珊瑚實驗小學螢火蟲童聲合唱團合照。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司)

重慶台灣週活動豐富 連5天舉行項目對接

重慶台灣週開幕式活動安排相當豐富，也積極推動重慶各區的發展對接，除了上午開幕式帶來令兩岸振奮的合作發展現況外，下午更安排海峽兩岸工業互聯網論壇，兩岸(重慶)青年創業研討會、及重慶縣區專案推介對接交流會等活動，台灣省商業總會理事長蔡國洲先生、台灣連鎖品牌(重慶)運營中心總經理林恩幕先生、大陸各地台商協會代表、台灣工商建言會代表、台灣電機電子同業公會及台灣中小企業總會等代表均穿梭在會場各論壇分享在重慶發展的建議與成果。晚上在開幕式現場主辦單位更盛大舉行感謝晚宴，所有兩岸企業家代表充分感受到重慶市歡迎台商的熱情與支持，與會人員晚宴後更前往重慶大劇院欣賞“雅樂飛韻渝歌唱晚”兩岸文化交流音樂會，所有人度過一個充實又具重慶文化的重慶台灣週之夜。

(中時電子報)