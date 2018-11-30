第十屆重慶台灣週即將啟動 台商西進搶先報

2018年11月30日 08:54 中時電子報 綜合報導

“兩岸同心融合發展、渝台攜手合作共贏”為主題的第十屆“重慶•台灣週”活動於12月29日(四)上午假重慶會展中心正式啟動，旺旺中時媒體集團特召集台灣媒體採訪團提早一天抵達重慶，在重慶市台辦引領下，參訪重慶“一帶一路“重要建設、台商入駐重慶的工廠運作情況及重慶市璧山區台商工業園，讓台灣媒體深感重慶市發展的動能與進步。

重慶西部物流園 “一帶一路“重要節點

媒體採訪團首先來到重慶西部物流園區，重慶西部物流園於2007年經重慶市政府研究同意設立，園區面積35.5平方公里，是“一帶一路“與長江經濟帶聯結點的核心支點，重慶打造國際物流樞紐和口岸高地、內陸開放高地的展示視窗，是國家級現代服務業試點園區，也是中國首批19家示範物流園區之一。

大泰電子科技有限公司總經理室主任黃冠壹先生向中時媒體集團記者解說電腦外殼生產過程。(圖片來源：旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司）

台商獲重慶市政府大力支持，電子加工業的春天在重慶

台商大泰電子科技有限公司於2011年看中重慶對電子加工業的支援與中國“一帶一路“與長江經濟帶的廣大市場優勢，2014年完成廠區第一期的投入運營，2015年至今已完成員工人數2000多人，年產值5億元人民幣的市場規模，大泰電子總經理室主任黃冠壹先生說，當初由國際大廠惠普的引薦來到重慶，重慶已經從資源充沛到現在缺工嚴重的情形下，見證重慶市的發展飛速，現在的重慶已經由省會直轄市發展成國際一流的工業大城。

楓香湖兒童公園一角。

璧山區從傳統農業轉型成台商工業園

位在重慶西部的璧山區，人口約30多萬人，在市委書記吳道藩的主政下，將璧山區建設成重慶宜居城，綠化面積佔全市之首，尤其在市府強力建設下，楓香湖兒童公園開門迎客才兩個月，接待遊客酒已經突破100萬人次，達到110萬人次，平均每月接待遊客55萬人次，事實上，自楓香湖兒童公園開園以來，除公園本身人氣爆棚外，也帶動了璧山“吃、住、購”等方面的消費升級。重慶台商工業園區位在璧山區，規劃面積6平方公里，同時以“20分鐘步行半徑”規劃建設台幹生活服務區、台灣夜市一條街等相關配套設施。台商工業園以一流的環境、優越的區位、便利的交通、優惠的投資政策、堅實的產業支撐、良好的投資環境為台資企業的發展提供了得天獨厚的條件。 2012年5月30日，經重慶市人民政府批准設立的重慶台商工業園在璧山揭牌運行，標誌著璧山將於緊鄰的西永微電園一起，共同打造中國西部的台資密集區。目前已有80幾家台商入駐園區，知名台商包含統一、精元電腦等都已開始投入運營。

(中時電子報)