第十屆重慶台灣週即將啟動 台商西進搶先報

“兩岸同心融合發展、渝台攜手合作共贏”為主題的第十屆“重慶•台灣週”活動於12月29日(四)上午假重慶會展中心正式啟動，旺旺中時媒體集團特召集台灣媒體採訪團提早一天抵達重慶，在重慶市台辦引領下，參訪重慶“一帶一路“重要建設、台商入駐重慶的工廠運作情況及重慶市璧山區台商工業園，讓台灣媒體深感重慶市發展的動能與進步。
重慶西部物流園 “一帶一路“重要節點
媒體採訪團首先來到重慶西部物流園區，重慶西部物流園於2007年經重慶市政府研究同意設立，園區面積35.5平方公里，是“一帶一路“與長江經濟帶聯結點的核心支點，重慶打造國際物流樞紐和口岸高地、內陸開放高地的展示視窗，是國家級現代服務業試點園區，也是中國首批19家示範物流園區之一。
台商獲重慶市政府大力支持，電子加工業的春天在重慶
台商大泰電子科技有限公司於2011年看中重慶對電子加工業的支援與中國“一帶一路“與長江經濟帶的廣大市場優勢，2014年完成廠區第一期的投入運營，2015年至今已完成員工人數2000多人，年產值5億元人民幣的市場規模，大泰電子總經理室主任黃冠壹先生說，當初由國際大廠惠普的引薦來到重慶，重慶已經從資源充沛到現在缺工嚴重的情形下，見證重慶市的發展飛速，現在的重慶已經由省會直轄市發展成國際一流的工業大城。
璧山區從傳統農業轉型成台商工業園
位在重慶西部的璧山區，人口約30多萬人，在市委書記吳道藩的主政下，將璧山區建設成重慶宜居城，綠化面積佔全市之首，尤其在市府強力建設下，楓香湖兒童公園開門迎客才兩個月，接待遊客酒已經突破100萬人次，達到110萬人次，平均每月接待遊客55萬人次，事實上，自楓香湖兒童公園開園以來，除公園本身人氣爆棚外，也帶動了璧山“吃、住、購”等方面的消費升級。重慶台商工業園區位在璧山區，規劃面積6平方公里，同時以“20分鐘步行半徑”規劃建設台幹生活服務區、台灣夜市一條街等相關配套設施。台商工業園以一流的環境、優越的區位、便利的交通、優惠的投資政策、堅實的產業支撐、良好的投資環境為台資企業的發展提供了得天獨厚的條件。 2012年5月30日，經重慶市人民政府批准設立的重慶台商工業園在璧山揭牌運行，標誌著璧山將於緊鄰的西永微電園一起，共同打造中國西部的台資密集區。目前已有80幾家台商入駐園區，知名台商包含統一、精元電腦等都已開始投入運營。
(中時電子報)