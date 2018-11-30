影》鐵粉「國旗哥」過世 韓國瑜親到靈堂致意

鐵粉「國旗哥」過世 韓國瑜親到靈堂致意。(中時電子報)

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中時電子報
/綜合報導

國民黨韓國瑜當選高雄市長，然而選前之夜傳出憾事，一名死忠韓粉「國旗哥」謝姓男子23日參加高雄夢時代選前之夜晚會，在晚會結束時突然昏倒，送醫不治。韓國瑜今親自到高雄殯儀館向謝姓男子上香致意。

68歲謝姓男子是死忠韓國瑜粉絲，每一場韓國瑜造勢現場都會看見他唱軍歌，在人群中踢正步的身影，謝男在活動中總會揮舞大國旗，與其他支持者一起「高呼韓國瑜凍蒜」。

然而謝姓男子23日參加高雄夢時代選前之夜晚會，如往常參與造勢熱情揮舞國旗，在晚會快結束時突然昏倒在地，送醫搶救仍回天乏術，不少韓粉接聞噩耗均感到難過不捨，表示痛失一名優秀愛國的同伴。

韓國瑜先前重病，今日身體好轉特地到高雄殯議館向謝先生上香致意，他說聽到謝先生過世，心裡很難過，這幾天吃藥身體好多了，一定要來靈堂向謝先生致意，「代表一份發自內心的尊敬。」

鐵粉「國旗哥」過世 韓國瑜親到靈堂致意。(中時電子報)

韓國瑜說，過去有在造勢場合看到國旗哥，知道國旗哥離世心裡很難過，並對於國旗哥參加每一場造勢場合死忠力挺，深深感動。韓國瑜感嘆地說，好多台灣同胞、尤其高雄這邊，很久沒有感受到愛國意識，他說就任之後，高雄市政府應該舉辦一場升旗活動。

韓國瑜向國旗哥上香完步出靈堂，全程相當低調，民眾見到準市長爭相搶著與韓握手，並要求合照，但韓國瑜以現場祭拜不適合拍照為由，婉拒與民眾拍照，隨後駕車離去。

(中時電子報)

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