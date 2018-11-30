民進黨能再起？高嘉瑜：小英想的若還是權位 2020繼續輸

2018年11月30日 09:17 中時電子報 張達智

忙檢討!忙謝票!忙直播!九合一落幕!贏的輸的都好忙…181129【新聞追追追】

九合一大選結束，民進黨全面潰敗，僅剩6縣市還是綠地，蔡英文總統雖辭去黨主席，但要求黨中央檢討聲音仍不斷。民進黨台北市議員高嘉瑜在政論節目中表示，若小英總統心中想的還是只有保住自己領導核心，而不是民意、民眾的話，2020還是會繼續輸。

高嘉瑜昨（29日）晚在政論節目【新聞追追追】中談到這次民進黨的大敗，她表示沒有人想到民進黨在2016大勝、全面執政，短短2年後全面潰敗到這種程度。

她認為陳其邁、蘇貞昌等人在選戰、選後的表現都可圈可點，但結果還是不如預期，大家也都覺得錯不在他們。

選後已經5天，大家都在看民進黨如何面對敗選。高嘉瑜說，5天時間已經非常長，5天還沒看到民進黨改變的話，人民還會給你5天嗎？

高嘉瑜直指，如果這5天來媒體呈現的還是換湯不換藥，透露出來的內幕，小英總統心裡想的還是只是權位、如何保住自己領導核心，而不是民意、民眾的話，2020還是會繼續輸。

不過高嘉瑜也說，如今不是蔡英文總統的問題，而是民進黨的問題，如果換湯不換藥，2020大敗是無可避免的。譬如空污議題，要去汰換老車，但很多中南部的選民，生計就是靠老車，但政府到底做了什麼去處理這些問題。

高嘉瑜認為，很多冰山一角透露出民進黨沒有辦法直接跟民意溝通、去處理這些問題，而選民不會再有耐心。

(中時電子報)