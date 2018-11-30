台北高雄選戰結果 港媒點出藍綠都陷「這個迷思」

2018年11月30日 09:43 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，國民黨大勝，民進黨空前慘敗，連原本預估能守住的高雄都一夕之間翻盤。國民黨雖然贏得大選，但台北最終還是輸給無黨籍的台北市長柯文哲。有媒體認為藍綠兩黨都陷入基本盤迷思的迷思，才導致國民黨未能收復台北，民進黨大意失高雄。

九合一選舉結果幾乎是2014年的「翻」版，國民黨大獲全勝、民進黨大挫敗，在22個縣市首長中，國民黨確定拿下15個縣市，但唯有台北還是輸給柯文哲。民進黨只守住桃園與台南，連高雄都綠地變藍天，席次更是從13席腰斬剩下6席，藍綠政治版圖徹底翻轉。

觀察高雄和台北的選戰結果，港媒《中評網》認為，藍綠在此次選舉過程中，無論在選前備戰狀態，還是在選後總結階段，在台北和高雄的選情上，國民黨與民進黨還是或多或少地陷入「基本盤迷思」。

在台北，柯文哲雖然以0.3%微弱優勢贏得選舉，的確是慘勝，甚至有媒體認為柯文哲的光環退燒。但要知道柯文哲此次參選與四年前民進黨大力幫忙的情形不一樣，在和民進黨分手後，沒有任何奧援的慘況下，柯文哲只能依靠社交媒體展開宣傳與動員。反觀國民黨丁守中，參選全過程都迷信台北的基本盤藍大於綠，甚至不惜通過拉抬姚文智來打擊柯文哲選情。

且選前最後一周，金馬獎事件引發的藍綠歸隊效應，丁守中希望藉此贏得最終選戰，但事實證明，柯文哲還是贏得勝選。更何況，此次選舉結果彰顯出討厭民進黨成為全台的主流聲音，但偏偏在台北這個藍大於綠的傳統選區，國民黨也只拿到四成選票，連連勝文防線都沒過，這說明中間選民還是對柯文哲投下信任票。

在高雄，則是民進黨陷入了基本盤迷思，選前不少民進黨政黨人士和支持者都還在嘲諷韓流背後是敵對網軍勢力，甚至在選前電視辯論會後，認為韓國瑜對高雄民眾提九二共識無異是踩雷，情況有利陳其邁選情。但選舉結果給民進黨一個響亮的耳光，民進黨在高雄的大敗不是用綠營支持者不出來投票就能解釋的。

(中時電子報)