動物園有「美女」！牠舌頭靈巧、尾巴還能當被子

大食蟻獸「Cortesa」是女生。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

動物園又有新朋友！狹長纖細臉部，強壯的四肢，華麗澎鬆尾巴還能當被子保暖！這看似不協調、頗具違和感外觀的主角，正是大食蟻獸！這位體型「巨大」的新朋友，擁有非常奇特的生存策略，身體從頭到尾，都值得討論及學習。大食蟻獸「Cortesa」來自新加坡動物園，是個女生，今年8月才加入台北市立動物園這個大家庭，即將與大家在熱帶雨林區見面。

大食蟻獸分布在中、南美洲熱帶雨林。（台北市立動物園提供）

大食蟻獸「Cortesa」是女生，今年8月從新加坡動物園來到台北，她的體型比想像中巨大，個子嬌小的保育員看到大食蟻獸站起來時，忍不住驚呼：「Cortesa站起來比我還高耶!」。為了讓「Cortesa」生活的環境更多元，保育員精心為她準備很多「玩具」。她看到球狀物，會很興奮用前爪去抓，甚至抱著躺下來玩耍。天然的椰子有方便抓握的粗糙感，「Cortesa」也很喜歡，除了用爪子撕裂椰子外，接下來還要聞一聞和舔一舔；保育員在現場也準備了紅土或是提供含有大頭蟻的土塊，讓她去抓扒和採食，讓「Cortesa」能快速適應在台北動物園的新生活。

大食蟻獸的頭非常細長，眼睛耳朵都很小，吻部成長長的管狀。（台北市立動物園提供）

大食蟻獸分布在中、南美洲熱帶雨林，頭部超級細長，眼睛耳朵都非常小，吻部看似長管狀。在全世界四種食蟻獸中，大食蟻獸的體型最大，體長可達182～217 cm，成體的體重也能超過40公斤。

大食蟻獸大多的時間都在草原和森林裡尋找螞蟻、白蟻或地表層的小型無脊椎動物為食。雖然沒有牙齒，但運用厲害的嗅覺、強大的前肢以及超過60公分長的舌頭來配合，想吃到美味的蟻窩大餐一點也不困難，這般特殊吃蟻窩的「技術」，真的讓人「驚呆了」!。

大食蟻獸的毛長而堅硬，同時擁有長而華麗的尾巴，這條像掃把的大尾巴，除了能幫助身體平衡外，睡覺的時候還能當被子保暖，可說是多功能設計。這麼特別的動物好朋友，即將在熱帶雨林區與大家見面，敬請期待。

(中時電子報)

等熱帶雨林新館開幕後，大家記得要常來看我唷！（大食蟻獸「Cortesa」）。（台北市立動物園提供）

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