美到發光 徐瑋婷受邀清邁水燈節 下一步成行腳主持人

2018年11月30日 09:51 中時電子報 綜合報導

講到11月的清邁，大家一定會聯想到天燈，在這個月份清澫可是會舉辦多場有關天燈的慶典，最受歡迎的莫過於「清邁CAD天燈節」，雖然這個活動只舉行3至4天，但是卻造就許多國際觀光客到場朝聖，然而今年清邁旅遊局特別邀請藝人徐瑋婷來擔任台灣大使，參加水燈節萬人放天燈祈福儀式，甫一出現就吸引許多媒體爭相報導，究竟誰是徐瑋婷呢？如果提到曾是女人我最大的固定班底「虎妞」，是不是大家就有印象了！

徐瑋婷，2015年前，上遍台灣各大節目，擔任過知名節目的助理主持人，在2015年後離開演藝圈，於醫美公司上班，因為對演藝圈有一個夢想，所以自己成立了彩虹經紀，開始復出；近期內比較知名的作品，以林口A7的建案以及泰國化妝品的形象廣告為主，提到為什麼可以讓清邁旅遊局邀請她成為觀光大使，其實本身也很意外，她表示：那時離開演藝圈，己經下定決心，專心的幫家裡打拼事業，因此這幾年下來，年薪都非常地可觀，比起當通告藝人真的好太多了！不過因緣際會之下，參加了幾個試鏡，都意外的雀屏中選，覺得好像演藝圈這條路似乎還是為她敞開大門，再加上當初出道時，有一些經紀約上的問題，這次復出更加謹慎，彩虹經紀就是在這情況下產生，因為想要做自己的事業，不想再因為一些紛爭將自己的熱情消磨；清邁旅遊局的案子，只能說是純屬意外，當初先接了泰國化妝品的品牌廣告後，通告就接踵而來，所以你問我為什麼可以成為清邁旅遊局的觀光大使，真正的原因應該是我的努力被廠商們看到，能被認同真的挺開心的！這次擔當觀光大使的工作，也非常的不容易，有時必須要穿上泰國的傳統服裝，它非常的重，而且一個姿勢就要擺個好幾次，表情眼神更要到位，好險在台灣有在上肢體跟表情的專業課程，讓我能夠面對這次的挑戰，真的是台上一分鐘，台下十年功。

接完這次的通告後，徐瑋婷要準備到內地衛視主持行腳節目 /彩虹國際娛樂提供

提到後續的規劃時，徐瑋婷很不好意思的提到：其實後面的工作都滿了，之後要接內地衛視下一季的行腳節目主持之外，也有遊輪、保養品、建案、泰國乳膠品等廠商的邀約，忽然間工作這麼滿有一點不適應，不過也真的開心，因為每一個都是挑戰，也相信自己一定可以克服，希望能讓自己發揮百分百，把最完美的狀態去呈現在觀眾面前。

(中時電子報)