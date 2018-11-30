外媒爆：川普原擬送普丁15億豪宅

2018年11月30日 09:54 中時電子報 吳映璠

通俄門案真有影！美國總統川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）29日已認罪，承認自己在通俄門案向國會報告時說謊，如今外媒再踢爆，川普集團在2016年總統大選競選期間，曾擬定計畫，贈送俄羅斯總統普丁價值約5,000萬美元（相當於新台幣15億元）的頂樓豪宅。

美國網路媒體BuzzFeed獨家揭露，2016年總統大選競選期間，川普集團仍擬訂計畫，贈送俄羅斯總統普丁位於莫斯科川普大樓的頂樓公寓，粗估這幢豪宅價值約5,000萬美元，相當於新台幣15億元。不過豪宅禮物最終仍因莫斯科川普大樓計畫停擺而作罷。

報導引述自4位匿名消息人士，其中一位還是這項提議的發想者。消息人士透露，時任川普私人律師的柯恩曾向普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）助理討論過這項提議。

柯恩29日上午突然向紐約聯邦法院法官認罪，承認自己2017年向參議院報告莫斯科川普大樓興建計畫時作出不實陳述，柯恩表示當時的說謊舉動是基於對川普的忠誠，希望符合川普的政治辭令。

報導也指出，目前不清楚川普本人是否知道這項豪宅禮物提議，不過根據柯恩的法庭文件，他定期向川普及其家人彙報莫斯科的投資案進度。

積極為莫斯科川普大樓興建案奔走的房地產開發商沙特（Felix Sater）昨天證實，贈送豪宅的提議是他提出的，他曾和柯恩討論過將川普大樓最豪華的房間送給普丁，目的是吸引其他俄國政治巨頭入住，「以5,000萬美元換取另外2.5億美元收入」，而柯恩也相當喜歡這項提議。

川普團隊曾於2016年1月宣布莫斯科投資計畫中止，不過據了解，沙特及柯恩兩人持續在幕後推動整個建案，直到當年度夏天計畫才真正結束。

(中時電子報)