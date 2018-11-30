外媒爆：川普原擬送普丁15億豪宅

川普集團於美國總統大選競選期間原預計送俄羅斯總統普丁價值新台幣15億元豪宅。（圖／俄羅斯總統府官網）

友善列印
中時電子報

通俄門案真有影！美國總統川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）29日已認罪，承認自己在通俄門案向國會報告時說謊，如今外媒再踢爆，川普集團在2016年總統大選競選期間，曾擬定計畫，贈送俄羅斯總統普丁價值約5,000萬美元（相當於新台幣15億元）的頂樓豪宅。

美國網路媒體BuzzFeed獨家揭露，2016年總統大選競選期間，川普集團仍擬訂計畫，贈送俄羅斯總統普丁位於莫斯科川普大樓的頂樓公寓，粗估這幢豪宅價值約5,000萬美元，相當於新台幣15億元。不過豪宅禮物最終仍因莫斯科川普大樓計畫停擺而作罷。

報導引述自4位匿名消息人士，其中一位還是這項提議的發想者。消息人士透露，時任川普私人律師的柯恩曾向普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）助理討論過這項提議。

柯恩29日上午突然向紐約聯邦法院法官認罪，承認自己2017年向參議院報告莫斯科川普大樓興建計畫時作出不實陳述，柯恩表示當時的說謊舉動是基於對川普的忠誠，希望符合川普的政治辭令。

報導也指出，目前不清楚川普本人是否知道這項豪宅禮物提議，不過根據柯恩的法庭文件，他定期向川普及其家人彙報莫斯科的投資案進度。

積極為莫斯科川普大樓興建案奔走的房地產開發商沙特（Felix Sater）昨天證實，贈送豪宅的提議是他提出的，他曾和柯恩討論過將川普大樓最豪華的房間送給普丁，目的是吸引其他俄國政治巨頭入住，「以5,000萬美元換取另外2.5億美元收入」，而柯恩也相當喜歡這項提議。

川普團隊曾於2016年1月宣布莫斯科投資計畫中止，不過據了解，沙特及柯恩兩人持續在幕後推動整個建案，直到當年度夏天計畫才真正結束。

(中時電子報)

文章來源：The Trump Organization Planned To Give Vladimir Putin The $50 Million Penthouse In Trump Tower Moscow

G-20川習峰會也沒用 美中貿易緊… 烏克蘭危機四伏「雙普會」吹了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。