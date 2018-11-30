台東縣議會正副議長之戰 吳林配呼聲高

2018年11月30日 10:20 中時 楊漢聲

林琮翰將參選副議長。（楊漢聲攝）

吳秀華將角逐議長寶座。（楊漢聲攝）

9合1大選落幕，隨之而來就是正副議長之戰，台東縣議會正副議長呼聲最高的為第1選區第1高票當選的吳秀華及平地原住民第7選區第1高票當選的林琮翰，如順利當選也是首次有原住民籍的副議長。

吳秀華為吳俊立胞妹，又是國民黨台東縣黨部主委，肩負台東國民黨此次大選成敗，此次台東縣長選舉，兩人全力支持饒慶鈴，雖有鄺麗貞攪局，但仍助饒慶鈴拿得史上最高票順利當選，功勞不小。

林琮翰為平地原住民，為排灣族原住民，目前現任台東縣議會黨團書記長，長期深根原住民議題，頗受到原住民族人擁戴，此次搭配吳秀華參選，也象徵重視原住民聲音，更能順利配合縣府來推動台東的原住民政策。

吳秀華合林琮翰搭配參選，也是首位原住民議員投入正副議長選舉，不少原住民籍議員紛紛表態支持，如勝選也能藉此擴大落實饒慶鈴照顧原住民的政策。

另外，在縱谷地區也是以第1高票成功連任的陳宏宗也有意參選，目前有傳出幾位搭配選人，但仍尚未正式確定，但2組人馬同為國民黨員，黨內應會先啟動協調機制，避免黨內互鬥傷了和氣。

至於在綠營部分，僅有黃治維1席，幾乎不可能勝選，但據傳黃治維仍會參選表明意志，但副手是誰?是否會跟無黨籍議員搭配參選，目前仍是未知數。

(中時 )