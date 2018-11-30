NBA》護航詹皇？魔術強生：球不可能都在詹皇手裡

2018年11月30日 10:05 中時電子報 黃及人

面對《ESPN》資深記者溫霍斯特爆料，「小皇帝」詹姆斯本季在場上經常無視湖人教頭華頓喊的戰術指令，堅持只打自己想要的，湖人籃球事務總裁魔術強生30日跳出來替詹皇護航，「球並非總在詹皇手上，那是不可能的！」

其實這種接近輕蔑主帥的行為，對詹姆斯來說相當熟悉，過往他在騎士或熱火效力期間，就曾傳出不理包含史波斯查、布拉特或泰隆盧等教練下達指令，只在場上打自己的球，更在暫停期間，直接搶來戰術板畫接下來的戰術。

結果來到湖人，詹姆斯似乎不改昔日作風，也把華頓當作空氣，可是魔術強生嚴厲否認這種說法，「首先我必須告訴溫霍斯特搞錯了，湖人有1個體系，我們的球不斷都在傳導，更有不少擋切戰術，根本不可能跟他說的一樣。」

「假如你真正看過我們的球賽，你會發現球並非總在詹姆斯手上，那是不可能發生的事情，」魔術強生表示，「因為我們持續在傳導，且執行擋切，不過我們可是湖人隊，人們肯定會一直討論我們，但現在情況並非像他所說。」

看來就算都被直接點名了，魔術強生仍然堅持詹姆斯並未無視華頓調度，幸好比起先前帶過詹皇的教練，華頓明顯適應力與融合度較佳，也逐漸找出跟詹皇共事的有效方式，起碼湖人本季戰績還算不錯，目前當然以和為貴！

(中時電子報)