基因編輯嬰兒爭議　陸自然科學基金委：科學倫理是研究底線

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旺報
賴志昶

廣東南方科技大学副教授賀建奎主導的「人類胚胎基因編輯嬰兒」，引起國內外學術界與社會廣泛關注。對此，大陸國家自然科學基金委員會29日發布公開信稱，如果該情況被核實，委員會對其做法給人類可能造成的後果表示極度擔憂，對其嚴重違反大陸現行法律法規和科學倫理的不負責任行為予以嚴厲譴責。

國家自然科學基金委員會指出，與基因編輯相關的科學研究工作必須嚴格在國家相關法律法規的框架下進行，必須接受科學倫理的監管和約束；反對任何人、任何單位、任何組織以任何形式在技術不完善、風險不可控、違反科學倫理規範的情況下將基因編輯技術用於人類胚胎操作及臨床應用。

「科學倫理永遠是科學研究不容觸碰和挑戰的底線。」國家自然科學基金委員會強調，隨著科學技術的進步，科學倫理建設面臨著越來越多的新情況和新挑戰，要以對人類和生命高度負責的態度踐行科學研究中的倫理規範。

國家自然科學基金委員會呼籲，：廣大科研人員在各類科研活動中必須嚴格遵守科學倫理相關法律法規，弘揚科學精神，規範科研行為，在項目立項、評審和實施等過程中嚴格恪守倫理原則，開展負責任的研究活動；各科研機構要切實履行科學倫理的宣傳、教育、管理和監督責任，提高科研人員在科學倫理、科技安全等方面的責任感和法律意識，一旦發現有違科學倫理的行為，應當及時報告，有效阻止，依法依規嚴肅處理。

(旺報 )

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