動作要快！台灣高鐵寒假營隊12／3開放報名

2018年11月30日 10:52 工商 陳昱光

台灣高鐵2019寒假營隊即將再度登場，自12月3日(一)至12月10日(一)開放網路報名，鼓勵大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍報名，乘著高鐵列車，一同探索鐵道知識、體驗高鐵之美。

台灣高鐵表示，「台灣高鐵2019寒假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組(五、六年級)，共四梯次，每梯次為期一天，一律採網路報名。高鐵公司將於12月12日以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於12月13日在活動報名網頁公告錄取名單。

台灣高鐵自2008年起於每年寒、暑假舉辦「高鐵營隊」，開辦至今廣受好評，並已成為每年寒、暑假最熱門的學生營隊之一。豐富的一日行程，除安排學員們搭乘高鐵列車、享用美味的高鐵便當外，更將實地參訪難得一見的維修基地及運務大樓；同時透過精闢的介紹及導覽，讓學員們對於高鐵的發展歷史、維修作業以及營運服務等，有更深入的認識。

此外，參加營隊的學員們，更可以親身探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」。「台灣高鐵探索館」是國內首創也是唯一的高速鐵路主題博物館，學員們可以透過館內先進的科技與互動裝置，一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，輕鬆地了解精采的高鐵故事。營隊課程安排豐富，充實有趣兼具學習意義，歡迎青年學子把握機會，報名參加「高鐵營隊」。

(工商 )