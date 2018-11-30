7-ELEVEN狠砸5億 讓宜花東鮮食供應零時差！

2018年11月30日 11:20 工商 劉馥瑜

統一超商宣布，該公司籌備3年、斥資逾5億元，在花蓮打造目前業界唯一的東部物流中心及鮮食廠，包括飯糰、漢堡、壽司、便當、三明治等鮮食已開始稼動生產，單日最高產能8萬份，將供應宜、花、東超過220家7-ELEVEN，並將鮮食到店時間從過去2日縮短為1日（當天到店），服務零時差！

統一超表示，全新的花蓮鮮食廠，包含4℃、18℃鮮食的製造設備，並耗資數千萬元引進全台最新唯一的「單釜式炊飯機」，讓米飯類鮮食更加進化，未來還將選用更多當地食材，開發花東區域限定販售商品，讓鮮食更具在地特色及差異化，也希望能為東部觀光發展盡一份心力。

針對東部地區發展，統一超說，近年來東部7-ELEVEN展店速度穩定成長，目前宜蘭、花蓮、台東已有超過220店，帶動鮮食及物流需求提升，過去東部門市的鮮食商品部分委外代工、部分由西部鮮食廠支應，但因路途遙遠配送不易，至少需2天才能送達，現在花蓮鮮食廠稼動後，當天就能將剛出爐的鮮食配送到逾220間門市，未來更可望擴及綠島、蘭嶼的離島配送。

而在新廠啟用之後，統一超全台鮮食布局最後一塊拼圖堪稱完整。目前7-ELEVEN在北中南東共11個地區有鮮食廠，涵蓋基隆、台北、桃園、竹苗、彰化、台南、高雄及花蓮等地，同時，對應鮮食廠的低溫配送物流中心也有12個，供應全台5,300多家門市鮮食。

其中，首度進駐花蓮的統昶行銷「新花蓮物流中心」與「統一超食代花蓮鮮食廠」，據統一超商指出，這是國內超商業界首度在東部地區，打造結合物流系統與鮮食廠的投資案，斥資超過5億元，於2016年開始興建，占地面積共3,036坪，分別於去年11月及今年10月稼動投產。

(工商 )