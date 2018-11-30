烏克蘭危機四伏「雙普會」吹了

由於烏克蘭扣船危機上升，川普在推特上宣布取消與俄羅斯總統普丁的高峰會。圖為今年7月川普與普丁於赫爾辛基舉行高峰會。(資料照片/俄羅斯總統府)

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中時電子報

自俄羅斯25日扣押烏克蘭船艇後，烏俄兩國緊張關係持續上升，引起歐美等國嚴重關切。美國總統川普29日表示，他將取消在20國集團峰會期間和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面的計畫。

川普突然宣布取消在G20上與普丁見面，引發關注。

川普在推特上表示，「基於遭扣押的烏克蘭船艇和水兵都尚未從俄羅斯返回烏克蘭，我決定取消先前預定和普丁總統在阿根廷會面的計畫，這樣對相關各邊都是最好的做法。只要情況一解決，我盼望再次舉行有意義的（美俄）高峰會談。」

他做此決定的同時，川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）坦承在國會就「通俄門」作證時，就川普在俄國的房產建案一事做不實陳述。而這則推文發布不久前，川普曾向記者表示自己可能與普丁見面，還說「舉行這場會談的時間點非常好」。

川普的聲明似乎讓莫斯科當局措手不及，俄國官員也是從媒體才得知這個消息。根據《今日美國》(USA Today)報導，克里姆林宮發言人表示，俄國官方並未收到任何正式取消會談的訊息，並且說若「雙普會」取消的話，意味美俄雙邊針對國際焦點議題的討論將無限期延後，且普丁也有了數小時自由時間參加其他重要會談。

川普以往反覆強調他有多希望跟普丁的關係能熱絡起來。當兩人7月在芬蘭赫爾辛基會晤時，川普表示「俄國沒有理由要干預美國大選」，在國內引發眾怒。

(中時電子報)

文章來源：President Donald Trump abruptly cancels Vladimir Putin meeting at G-20 summit, hours after Michael Cohen guilty plea

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