影》王世堅再助攻韓國瑜 不跳愛河改拉愛的小提琴

2018年11月30日 10:28 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

被韓冰「融化」了？王世堅答應找韓國瑜遊高雄。(中天新聞提供)

「不用跳愛河」韓冰高EQ幫王世堅解套。(擷圖自中天新聞)

北市議員王世堅選前曾脫口而出，如果韓國瑜大勝就跳愛河，雖然他隔天很快改口，韓國瑜當選後仍在媒體前力邀他跳愛河，且要頒給他高雄榮譽市民。韓國瑜女兒韓冰則幫王世堅解套，不用跳愛河，邀他來高雄觀光，他本人也鬆口願意被廢物利用。王世堅今(30)日說，「墜入愛河」太肅殺，倒是與韓國瑜一起遊高雄，帶小提琴在高雄演奏情歌。

韓國瑜昨日表示，下月的交接典禮將搬到愛河舉行，愛河該有什麼亮點，民眾第一時間想到王世堅，網友戲稱他「功在高雄」，應該繼續力挺韓總的愛情產業鍵。王世堅今接受中天獨家專訪說，「墜入愛河」太肅殺，但他答應到高雄，再商量一個時間和地點，他帶小提琴到那邊拉一系列的情歌，幫活絡高雄觀光。至於是否要韓冰作陪，他連說不好意思，韓國瑜要頒給他榮譽市民，他也謙稱不敢當。王世堅願來高雄，顯然是被韓冰的邀約融化了，韓國瑜得知他要來高雄，開心地說王世堅熔點低。

韓冰日前上節目，她曾高EQ幫同台的王世堅解套，邀請他到高雄旅遊觀光，她和韓總都可當導遊，一起促進高雄的觀光和經濟。她說，王世堅不用跳海也不用跳愛河，這樣太危險了。韓冰這番話逼得王世急辯解，他說，他自虐式的政治賭注都會靈驗，所以很快改口不跳了。不過，主持人消遣王世堅，要組一個「看王世堅跳愛河」觀光團，促進愛河周邊的摩鐵生意，有來賓還建議，王世堅和韓總同房也會是一大賣點。

(中時電子報)