影》暴動！宅神周六雞排大放送 攤位地點公開了

2018年11月30日 10:25 中時電子報 陳弘美 、 黃鈺潔 /整理報導 /整理報導

名嘴 朱學恆。(圖／取自 朱學恒臉書)

慶祝韓國瑜當選！宅神朱學恒公布地點。雞排示意圖。（本報資料照）

九合一選舉，國民黨高雄市長候選人韓國瑜最後贏得勝利。當時韓國瑜捲起「韓流」狂熱，許多「韓粉」立下請吃雞排的「祭品文」選後在高雄、台北等地已有「韓粉」兌現諾言發放免費雞排。「宅神」朱學恒今在臉書，公告12月1日晚上6點，在高雄100家雞排攤位發20000份雞排給大家吃，提醒若問通關密語，請回答「高雄會更好」，並公開攤位地點。

朱學恒於臉書發文表示，感謝非常多人的幫忙，為了滿足雞排眾們的敲碗，趕快先把資料寫出來。(故事緣起會是另外一篇，這篇是機能性的給各位參考使用的說明書)

十二月一日晚間六點，全高雄一百一十四家店同步提供每家兩百份雞排(三民區的脆司肯和魔法雞排有各自加碼數量唷)，通關密語是「高雄會更好」(或是高雄變更好都可以啦)，領完為止。素食的人也有投完票回邁阿密的楊先生提供一千份甜甜圈。

本次雞排提供共計兩萬三千四百五十份，也有提供給弱勢團體的待用雞排，感謝眾多人士的贊助，後續感想會有另外一篇。其實本來還可以更多，但沒想到找店家人力不夠。希望各店家都發大財，幫他們創造更多的生意。

吃的不是雞排，吃的是一個歡樂和爽的氣氛。如果有排隊，也是跟大家一起等登入的認同感。雞排一家店一個人現領一份，但你吃完可以去別家領，多品嘗幾種口味，高雄的雞排百花齊放，各種做法口味都有，相信一定可以滿足你。不要浪費囉。如果你願意從外地來這邊參與雞排饗宴，當然更好。記得口渴多消費一點唷!

素食提供

小米甜甜圈（1000份） 高雄市左營區南屏路313號

楠梓區

騰之雞排 楠梓總店 高雄市楠梓區後昌新路49號（另外提供200杯蜂蜜檸檬）

騰之雞排 楠梓二店 高雄市楠梓區楠梓路與楠梓新路交匯路口處（另外提供200杯蜂蜜檸檬）

食香客雞會站 高雄市楠梓區加昌路303號（隔壁）

十九甲雞排 旗楠店 高雄市楠梓區旗楠路20號（笛爾蛋糕旁）

十九甲雞排 德賢店 高雄市楠梓區德賢路592巷2號

台灣金讚 高雄市楠梓區德祥路98號

台灣第二家鹹酥雞 高雄市楠梓區青農路1號（隔壁）

正好吃鹹酥雞 高雄市楠梓區德祥路148號

卡滋嗑 楠梓新門市 高雄市楠梓區楠梓新路171號

左營區

艋舺雞排 裕誠店 高雄市左營區裕誠路378號

十九甲雞排 裕誠店 高雄市左營區辛亥路19號

巧味鹹酥雞 巨蛋店 高雄市左營區富民路213-1號

您好鹹酥雞 高雄市左營區崇德路254號

三懿鹹酥雞 高雄市左營區埤子頭街6號

阿兵哥鹹酥雞 高雄市左營區左營大路57號

阿亮香雞排 左營大路店 高雄市左營區左營大路325號

鼓山區

騰之雞排 鹽埕店 高雄市鼓山區鼓山二路28-1號（另外提供200杯蜂蜜檸檬）

天使雞排 瑞豐店 高雄市鼓山區裕誠路1128號（瑞豐夜市第12排）

卡滋嗑 棧貳庫門市 高雄市鼓山區蓬萊路17號

卡滋嗑 裕誠門市 高雄市鼓山區裕誠路1262號

第一家鹹酥雞 高雄市鼓山區臨海二路29號

小胖鹹酥雞 高雄市鼓山區延平街1號

阿亮雞排 高雄市鼓山區九如四路1455-10號

三民區

魔法雞排 三民店 吳小姐 高雄市三民區喜峰街112號

高雄脆司肯美式炸雞 高雄市三民區鼎中路419號

艋舺雞排 吉林店 高雄市三民區吉林街133號

臺灣好鄭炸物 高雄市三民區建興路273號

昌平炸雞王 覺民店 高雄市三民區覺民路609號

阿亮雞排覺民店 高雄市三民區覺民路578號

台灣第一家 高雄市三民區新民路92號

阿力雞排 鼎中店 高雄市三民區鼎中路380號

大福雞排 文藻店 高雄市三民區鼎中路601號

不一樣鹹酥雞 高雄市三民區建興路284號

卡滋嗑 建工門市 高雄市三民區建工路398號

卡滋嗑 熱河門市 高雄市三民區熱河一街321號

苓雅區

台灣第一家鹹酥雞 文衡店 高雄市苓雅區文橫二路21號

卡滋嗑 三多門市 高雄市苓雅區三多二路343號

台灣第一家鹹酥雞 高雄市苓雅區四維二路116號

台灣第一家鹹酥雞 高雄市苓雅區自強三路137號

阿亮香雞排 高雄忠孝店 高雄市苓雅區忠孝二路130號

雞大爺 高雄市苓雅區忠孝二路72號

新興區

天使雞排 新崛江店 高雄市新興區仁智街262號

九香雞 新崛江 高雄市新興區新田路元智街口

阿亮雞排 新崛江店 高雄市新興區文化路文衡二路口

志明一村 高雄市新興區南華一路43號

派克脆皮雞排 高雄市新興區八德二路13號

無骨鹹酥雞 高雄市新興區六合二路85號

四角林 高雄市新興區六合二路104號

呀呀香香酥雞 高雄市新興區六合二路33號

胖老爹美式炸雞 高雄市新興區五福二路118號

雞多汁 高雄市新興區六合路133號

榤式薫薫（高雄六合店） 高雄市新興區六合路121號

不好說炸雞 高雄市新興區八德一路330號

您好鹹酥雞 高雄市新興區自立二路84號

前金區

雞排先生 高雄市前金區六合二路107號

莊董鹹酥雞•香雞排 高雄市前金區自立一路35號

鹽埕區

台灣第一家鹹酥雞 七賢店 高雄市鹽埕區七賢三路132號

胖老爹美式炸雞 高雄愛河店 高雄市鹽埕區五福四路21號

前鎮區

騰之雞排 瑞隆店 高雄市前鎮區瑞隆路188號

天使雞排 青年店 高雄市前鎮區凱旋四路758號

榤式薫薫 瑞隆店 高雄市前鎮區瑞隆路587號

郭家鹹酥雞 高雄市前鎮區康定路60號

酥麻雞鹽酥雞專賣店 高雄市前鎮區崗山中街208號

無敵雞 瑞隆店 高雄市前鎮區瑞隆路441號

小港區

卡滋嗑 漢民門市 高雄市小港區漢民路248號

雞的物語 高雄市小港區漢民路793號

派克脆皮雞排 小港店 高雄市小港區崇文路10號

奇奇美式炸雞 高雄市小港區行義路2號（寶珠蛋黃麵斜對面）

惡魔雞排 高雄市小港區漢民路692-2號

墨之雞排 高雄市小港區康茶路22號

阿宏鹽酥雞 高雄市小港區金府路78號

阿亮雞排高松店 高雄市小港區高松路70號

鳳山區

香汁雞排 高雄市鳳山區五甲二路87號（另外提供紅茶、綠茶、青茶，共200杯）

天使雞排 五甲店 高雄市鳳山區五甲三路18號

天使雞排 鳳山店 高雄市鳳山區中山路133號

阿亮雞排 高雄市鳳山區中山路173-1號

中華市讚鹹酥雞中華店 高雄市鳳山區中華街72號

雞大爺鹹酥雞 高雄市鳳山區光復路一段79號

派克雞排 正修店 高雄市鳳山區濱山街9號

阿力香雞排 五甲店 高雄市鳳山區自強二路29號

艋舺雞排 高雄五甲店 高雄市鳳山區自強二路70號

客家鹹酥雞 高雄市鳳山區文衡路151號

微笑檸檬雞排 高雄市高雄市鳳山區五甲二路722號（關帝廟前）

橙香脆皮香雞排 高雄市鳳山區南華路186號

新口味香雞排 高雄市鳳山區南華路71號

吃東吃西 高雄市鳳山區山東路174號

豪師傅鹽酥雞 高雄市鳳山區青年路二段419號

小丁家鹽酥雞 高雄市鳳山區文衡街466號

梓官區

十九甲雞排 高雄梓官店 高雄市梓官區中崙路250號

岡山區

十九甲雞排 竹圍店 高雄市岡山區大仁北路10號

十九甲雞排 前鋒店 高雄市岡山區公園西路三段114號

卡滋嗑 岡山門市 高雄市岡山區岡山路244號

脆皮雞排 高雄市岡山區柳橋西路166號

領鮮湯翅 高雄市岡山區維新路68號

皇佳 高雄市岡山區大仁南路48號

真正香 高雄市岡山區壽天路136號

中興鹹酥雞 高雄市岡山區柳橋西路35-1號

G飽福 岡山店 高雄市岡山區維仁路129號

路竹區

十九甲雞排 路竹店 高雄市路竹區中正路68號

大寮區

小可愛雞排 高雄市大寮區鳳林一路79號

生意珍好 高雄市大寮區後庄菜市場

香雞排 高雄市大寮區中興里7-11旁香雞排

昌平炸雞王 高雄市大寮區鳳林三路466號

派克雞排 大寮區鳳林三路570號 派克雞排

林園區

派克脆皮雞排 高雄市林園區田厝路34號

阿力雞排 高雄市林園區興涵宮對面

微笑檸檬雞排 高雄市林園區文化街164號

昌平炸雞王 高雄市林園區興濟宮旁

炸炸香雞排 高雄市林園區忠孝西路62號

彌陀區

十九甲雞排 彌陀店 高雄市彌陀區中正西路5號

橋頭區

十九甲雞排 橋頭店 高雄市橋頭區樹德路50號

大社區

中華市讚鹹酥雞大社店 高雄市大社區三民路288號

阿蓮區

十九甲雞排 阿蓮店 高雄市阿蓮區民族路28號

大樹區

重砲雞排 高雄市大樹區學城路一段12號B區一樓123露天市集（義大百貨）

捐贈公益單位待用雞排(對，老人家想打打牙祭也可以)

私立真安長期照顧中心-養護型

財團法人高雄市私立永安兒童之家

財團法人私立永安老人養護中心

私立松喬老人養護中心

待用雞排提供處 (上面四個單位可以自行提領，吃完為止啦)

微笑雞排 高雄市大寮區中庄里四維路144號

吮指王 高雄市大寮區大寮路622號

(中時電子報)