關注埔里民眾健康 水沙連社區醫療群鯉魚潭辦環境健走

水沙連社區醫療群聯合獅子會，將於鯉魚潭舉辦環境醫療健走活動。（圖／主辦單位提供）

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水沙連社區醫療群聯合獅子會，將於鯉魚潭舉辦疾病防治、環境保護健走活動。（圖／主辦單位提供）

大埔里地區9個獅子會，聯合水沙連社區醫療群、天泉溫泉會館，將於12月15日於鯉魚潭舉辦戶外健走活動，潭區並結合健康諮詢、賞鳥、環境知識宣導等攤位，鼓勵民眾走出戶外，遠離3C商品，過更樂活的人生。

水沙連社區醫療群是大埔里地區關心民眾健康的醫療院所醫師所組成的團體，長期關注埔里地區民眾健康，特別是慢性病的宣導、防治層面，做了許多讓民眾讚賞的活動，今年醫療群選擇鯉魚潭舉辦園遊會，結合了醫療科技與環境意識，並準備好禮，歡迎民眾前來闖關。

主辦單位指出，活動分為三大區，分為主舞台、帳篷區、健走區，攤位分為糖尿病防治、免費血糖檢測、免散孔眼底攝影、三低一高、地中海飯食介紹；環境保護方面則有認識PM2.5、減塑、零垃圾、自備水杯宣導；賞鳥區則有大砲望遠鏡可欣賞可愛的鳥類朋友；拯救飢餓概念攤位共有九個獅子會、甘霖功德會和埔里慈善會聯合公益，有需要救助的弱勢民眾可透過明確效率的管道，解決困難；救世軍則宣導遠離3C產品保護眼睛；兒童癌症方面則是埔里基督教醫院與李振明小兒科醫師宣導。

通過趣味闖關便有機會抽獎，獎品包括20輛腳踏車摸彩，報名可以到鎮立圖書館、水沙連社區醫療群各診所、獅子會各分會報名，限定名額2000名，額滿為止。

(中時 )

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