雲林縣前議長蘇金鍠之子蘇澤峰表態爭取嘉義市副議長

嘉義市議會「台灣隊」成員莊豐安（中）有意問鼎議長寶座，蔡榮豐（左）、蘇澤峰（右）表態爭取副議長。（廖素慧攝）

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嘉義市三合一選舉落幕後餘波盪漾，議長及副議長選情布局也備受關注，「台灣隊」布局暫居上風，但以西區第3高票當選連任政二代蘇澤峰29日深夜在臉書公開表態角逐副議長之位，恐為選情添波瀾，早有意願搭檔莊豐安爭取副議長的蔡榮豐30日說，值得觀察後續發展。

蘇澤峰在臉書PO文「感謝所有鄉親朋友們的支持，澤峰在此宣布，澤峰要爭取嘉義市第10屆副議長，也感謝大家對澤峰的期望，我會努力的爭取」，引發關注，他並說，徵詢父兄意見後才做出決定。

蘇澤峰是前雲林縣議會議長蘇金鍠的兒子，哥哥是現任雲林縣議會副議長蘇俊豪，無黨籍蘇澤峰2014年初次當選嘉義市議員，此次獲得5797票連任成功，是西區第3高票，僅次於第1高票民進黨議員王美惠、第2高票國民黨議員張秀華。

議員將於12月25日宣示就職，同日票選出議長、副議長，目前被點名議長人選有資深議員吳上明、莊豐安、郭明賓，副議長人選則有蔡榮豐，蘇澤豐公開表態爭取副議長，為選情添波瀾。

選前地方傳出「蕭家班」、「台灣隊」有意爭取議長寶座，台灣隊以莊豐安搭檔蔡榮豐的呼聲高，蕭家班以郭明賓、吳上明問鼎大位的傳言甚囂塵上，但檢調查賄雷厲風行，衝擊議員選舉結果。

蔡榮豐證實，目前「台灣隊」掌握的議員支持動向暫居上風，至於蘇澤峰表態有意爭取副議長，他認為值得觀察後續發展。

(中時 )

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