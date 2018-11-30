長年夜跑膝蓋毀了！醫：這4種人最危險

2018年11月30日 10:42 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

近年來運動風氣盛行，許多人會在早晨或下班後去跑步運動，一名熱愛夜跑的中年男子突然膝蓋疼痛，就醫後才發現，經年累月的長跑，竟讓他的關節加速損耗、退化。醫師表示，不論晨跑或夜跑，現實生活中，這樣的人其實非常多，其中有4種人最容易膝蓋磨損。

骨科醫師姚京輝在微博發文指出，正常人的關節壽命為60年，但若不正常使用，或長年用不適合自己能力的方式盲從亂動，關節壽命可能會腰斬減到40年、甚至更短，並舉出下列四種鍛鍊方式最危險：

1、盲目鍛煉的人：沒有根據自身條件，選擇適合自己的鍛煉方式，例如膝蓋原本就比較脆弱的人去練長跑、踝關節不好的人練踢毽子，必然會產生不良後果，不但健身不成，甚至讓原本的患處雪上加霜。

2、不講求科學方法的人：運動雖然有益健康，但應遵循科學的方法，包括熱身、速度、距離等，都需根據科學依據，並非為所欲為，否則不適當的運動時間及運動強度，最後恐帶來不良後果。

3、盲從鍛煉的人：很多人喜歡一味的盲從，看到別人做什麼就跟著練什麼。但其實每個人健康條件不同，例如集體「暴走團」，若勉強要求每個人都在同一個速度、一同行走，必然會對某些人造成傷害。

4、缺乏安全意識的人：不選場地、不看時間動的人，有些長輩喜歡天還沒亮就出去跑步，若因視線不清發生意外，後果不堪設想。

姚京輝說，正確的運動應掌握科學方法、了解自身狀況、選擇正確的鍛煉方式，並注意安全，才不會適得其反。

(中時電子報)