陸影視查稅 傳17藝人被約談 編劇依16％稅率補繳

2018年11月30日 10:47 旺報 廖慧娟

大陸影視圈查稅又有新發展，昨天（29日）中國電視劇編劇委員會會長劉和平、副會長汪海林前往大陸廣播電視總局與稅務總局相關主管進行會談，會後公開表示，官方對影視行業的扶持政策不變，只會更好：「關於這3年補繳應納未納稅款對編劇行業已明確答覆，按2002年國稅字52號檔繳納16%稅款，未足16%補足即可。接下來還會繼續溝通。

在此同時，大陸影視圈盛傳已有17位藝人已被稅務局約談，業界也瘋轉一份《橫店工作室會議內容》，文中指出大陸稅務總局已命令浙江稅務局，要求影視工作室展開「稅務自查自糾」，影視圈的補稅工作正式實施。

依據《橫店工作室會議內容》顯示，這次稅務局要求業者「自查自糾」的重點是影視工作室：「工作室需要按照2016年至2018年三年總收入的70%（最少）按個人勞務計算稅款，需補繳費用和滯納金」，並共分為四個階段執行稅務檢查：「自查自糾、約談補稅、稅務上門輔導、檢查以及重點檢查。」

對於網傳內容，有稅務人士表示可信度並不高，企業收入繳稅與個人勞務收入繳稅不能被混為一談。且根據稅務總局的統一部署，目前影視行業從業人員仍處於自查自糾階段，稅務部門最多是進行上門輔導，網傳的「補稅公式」沒有稅法依據，稅務總局針對影視從業人員補稅的相關檔，也沒有類似內容，目前並無任何官方檔可以證明這種補稅方式存在。

(旺報 )