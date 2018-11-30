當選名單30日公告 台南市議員候選人唐儀靜商議提當選無效

2018年11月30日 10:55 中時 程炳璋

台灣9合1選舉落幕，台南市議員選舉出現史上差距最小差距，安南區民進黨議員候選人唐儀靜以6票之差敗給同黨同志王錦德，唐陣營決定提出當選無效訴訟，台南市選委會30日公告議員當選名單，並表示候選人的當選無效訴訟可在公告後一個月內提出。

台南市議員選舉出現史上最激烈的一次競爭，兩位民進黨議員在安南區「同室操戈」，開票時互有領先，一直膺戰到凌晨零時許，最後一個票箱開出才分出勝負，王錦德以6票之差勝出。成為台南市議員選舉以來，當選者與落選者史上票數差距最小的一次。

唐儀靜隨即在隔天宣布提出當選無效的驗票訴訟，但需在台南市選委會公告當選名單後的1個月內，才可提出，台南市選委會30日正式公布當選名單，唐儀靜陣營表示已與律師商議，正準備資料中。

唐儀靜父親唐瑞明表示，女兒差6票落選，原本還在猶豫，她認為現在開票人員水準高，不太可能作假，但因為這次公投票太繁雜，過程打亂投票秩序，仍怕選務人員唱票失誤，造成影響。

唐瑞明表示，許多支持者也要他們驗票，唐家已決定請律師準備相關資料，給支持者交代。

台南市選委會總幹事林振祿表示，台南市有兩里里長也出現個位數的票數差距，包括後壁區上茄苳里差4票，東山區東正里差5票，兩里的里長落選人都已向台南市選委會提出當選無效訴訟。

(中時 )