來台試水溫！美國潮牌咖啡Blue Bottle Coffee下月進駐微風南山

2018年11月30日 11:16 中時 吳奕萱

Blue Bottle Cold Brew Coffee藍瓶罐裝冷萃有機咖啡，也將於微風南山店販售（吳奕萱攝）

將於微風南山開幕為「禮品概念店」，並無提供現沖咖啡。（吳奕萱攝）

Blue Bottle以精湛的調製咖啡工藝聞名。（吳奕萱攝）

有咖啡界「Apple」之稱的美國文青咖啡Blue Bottle Coffee，確定進駐12月底將試營運的微風南山百貨。不過，該店會以禮品概念店的形式經營，店內並無販售現沖咖啡，而是罐裝冷咖啡，也是Blue Bottle Coffee的全球首家禮品概念店。

即將在微風南山2～4樓營運的atré，正式於2019年1月，與Blue Bottle Coffee攜手開設全台第一家「Blue Bottle Coffee禮品店」。此也為期間限定店，將提供消費者在過年期間，獨家採購咖啡和禮品。

此次6個月的期間開設，將於1月～7月限期營運，店內空間共21坪。Blue Bottle Coffee將提供來自北加州廠獨製的有機罐裝冷咖啡，還有多樣沖泡咖啡器具及周邊商品。

微風百貨表示，此次由於營運規劃，未能提供消費者完整的咖啡沖泡饗宴，但店內也呈現該品牌價值及設計風格，讓顧客感受到所帶來的驚喜。

Blue Bottle藍瓶咖啡以精湛的咖啡調製工藝聞名，目前全球已超過50家分店，範圍涵蓋美國加州、紐約、華盛頓、邁阿密與日本東京。除了台北之外，韓國首爾也將於1月進駐。

(中時 )