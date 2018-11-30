關懷盃》被釋出後重新愛上棒球 羅國華轉任少棒教練

2018年11月30日 10:58 中時電子報 鍾亞芳 /台東報導 /台東報導

2017年遭到中信兄弟釋出遭受挫敗，羅國華坦言，當時其實不想再從事與棒球相關的工作，不過他在少棒小球員身上找回以前小時候打球的快樂，現在在桃園市錦興國小擔任教練。

褪下黃衫後，羅國華其實不想再繼續接觸棒球，直到某一天錦興少棒的教練、也是前兄弟象球員劉裕安打電話詢問羅國華，要不要一起當教練，「我從來都沒想過有一天會當教練，所以我跟他說，我要思考一下。」這一思考羅國華就思考了半年。

有一天羅國華到錦興國小看球隊練球，「看他們練球很開心，回想到以前小時候打棒球的樂趣，其實我已經不想要再接觸棒球，但是看到這些小朋友打球，讓我重新愛上棒球。」羅國華說。

到少棒隊擔任教練，羅國華與小球員沒有隔閡，受訪時，小朋友也不時與羅國華交談，「自己比較像他們的哥哥，我自己也有小孩，相處起來沒有問題。」羅國華笑著說。

談到這群鬼靈精怪的小球員，羅國華表示：「他們都很成熟、很聰明，都市的小孩表達能力很好，反應也很快。有一天小球員跟我說在台茂（購物中心）看到我，我問他跟誰去，他說跟女朋友一起去，我們以前這年紀都不會想到這些。」語畢，羅國華笑著搖搖頭。

以前從沒想過會當教練，被中信釋出後更一度不想繼續接觸棒球，不過羅國華在小球員身上看到以前自己開始打球的初心，「棒球可以教會球員很多，我們不需要他們有冠軍水準，但希望他們可以活出冠軍人生。」

(中時電子報)