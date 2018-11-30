月薪17萬元！中衛董座謝明達逆轉無罪 獲刑事補償26萬元

中衛發展中心董事長謝明達。（資料照，陳君瑋攝）

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月薪17萬元的中衛發展中心董事長謝明達，被訴在20年前任台北市議員收賄，歷審都判他有罪，但今年8月最高法院逆轉改判無罪定讞，他因案被押79天聲請刑事補償39.5萬元，最高法院以一天3300元計算共准26萬700元。不服決定可向司法院聲請覆審。

檢察總長江惠民認為，最高法院未舉行言論辯論，違反法律認定程序，即使最高法院的論述有理，也只是犯罪嫌疑不足，而非行為不罰，不得自行改判無罪，今年10月提起非常上訴，目前最高法院審理中。

前台北市議員謝明達遭檢方指控，在1998年用議員身分向捷運局施壓且如願喬妥人事，因而獲得承包商陳國華220萬元 賄款，一審到高院更三審都判他有罪，但最高法院認定220萬元無對 價關係，採信謝借貸之說，自為改判謝無罪。

謝男獲判無罪確定後聲請刑事補償，最高法院開庭調查時，謝委屈地說，捲入官司後沒有工作，名譽是他第二生命，感謝最高法院還他清白，但逝去的歲月難追；他聲請刑事補償以每天最高額5000元計算遭押的79天，共聲請39.5萬元。

最高法院審理後認為，謝明達被押後擔?台北21文教基金會董事長，是義務性質為無給職，也沒有其他收入，考量他羈押期間所受身體、精神上之痛苦、名譽減損、自由遭到拘束，決定准予每天3300元補償，共計26萬700元。

依刑事補償法規定，謝明達如果不服最高法院的決定，可以聲請司法院刑事補償法庭覆審，最高檢察署檢方也可以聲請覆審。

(中時 )

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