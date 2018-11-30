NBA》1年誤診4次？蓋索成馬刺醫療團隊最新受害者

2018年11月30日 11:02 中時電子報 黃及人

才剛被灰狼痛宰39分的馬刺，30日又驚傳噩耗，替補中鋒保羅蓋索的左腿傷勢經過複診確認，應是疲勞性骨折，代表38歲的蓋索需要更多時間復原，這已是馬刺醫療團隊最近1年內第4次「出包」，馬刺本季戰績不低迷都難！

馬刺醫療團隊最近比起馬刺總教練帕波維奇或球員更搶戲，畢竟他們接連出現誤診，最早爆發的就是去年里歐納德的腿傷，馬刺醫療團隊堅持傷勢並無大礙，迫使里歐納德只能自行前往紐約接受其它醫療意見，卻得到截然不同結果。

沒想到馬刺醫療團隊不但不肯認錯，更得到馬刺高層親自護航，導致里歐納德正式決裂，本季也跳槽暴龍，第2個受害者就是跟里歐納德一起被交易去暴龍的丹尼格林，他在今年季後賽前夕發現腹股溝疼痛，卻被馬刺隊醫直接無視。

接著是馬刺今年第49順位選來的梅圖，他在夏季聯盟被診斷出左手腕扭傷，後來才被確認是手腕骨折了，比想像中嚴重太多了，最後則是最新爆出的蓋索，一開始被診斷是小腿痠痛，直到蓋索尋求第2醫療意見才發現疲勞性骨折。

其實馬刺醫療團隊問題出在「所託非人」，因為馬刺去年開始結合當地連鎖醫院贊助，換來的是沒有真正運動醫療專長的一般醫院與醫生，結果出現誤診連連並不意外，馬刺高層假如還不做出改變，這種低迷狀態恐怕還會繼續很久。

(中時電子報)