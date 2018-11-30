反空汙等3公投全過關　國民黨籲落實：別變史上最貴民調

國民黨召開「反空汙、反核食、反深澳電廠三項公投通過，督促落實」記者會。（楊佳穎攝）

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國民黨召開「反空汙、反核食、反深澳電廠三項公投通過，督促落實」記者會。（楊佳穎攝）

國民黨今年一口氣推動反核食、反空汙、反深澳等3項公投案，國民黨副主席兼秘書長曾永權30日強調，3案都在全民支持下，分別以700多萬票通過，身為在野黨要督促行政院相關部會落實執行；國民黨團總召江啟臣也說，黨團未來在立法院將持續監督通過的公投案、督促行政機關落實公投結果，「更重要的是不能讓這耗費15億經費的公投，變成史上最貴的民調。」

曾永權今與副主席郝龍斌、藍委林德福及江啟臣在黨中央召開「反空汙、反核食、反深澳電廠三項公投通過，督促落實」記者會，郝龍斌發言指出，公投是全民意見的展現，尤其有779萬人支持反核食公投，證明民生議題超越藍綠，大多數民眾對日本核災區食品進口有顧慮，也盼政府維持日本核災區食品不能進口的政策。

郝龍斌進一步說，雖然韓國在WTO訴訟中敗訴，但韓政府至今仍堅持日本核災區食品不能進口，「韓國能，我們當然能」，如今公投的決定也是要約束執政黨及政府。他指出，民進黨一再強調食安零容忍、食安五環，不只是食得安全，更重要是食得安心，而如今公投結果充分顯現出大家對政府不放心、沒信心，呼籲政府在公投後要嚴格把關、貫策向大家的食安承諾。

林德福也呼籲，國民黨提出的3項公投案都跟民生健康有直接關係，而大家都擔心空汙對健康造成影響，台中就是活生生的例子，且既然案子已通過，政府一定要依照公投事項、制定的內容去貫徹執行，這沒有迂迴、敷衍的空間。

江啟臣則說，反空汙公投獲得795萬同意票，遠遠大過國民黨縣市長得票數，而以這樣的票數通過公投案，代表本案超越黨派、沒有藍綠也無任何政治考量，充分展現公投法意旨，協助人民行使直接民權。

江啟臣也說，反空汙案顯示出大家對火力發電造成的空汙擔心、受怕及受害，盼案子通過後，相關機關應依法執行實現公投內容的必要處置，而黨團未來在立法院也會持續監督這次在公投中通過的案子，也督促行政機關應落實公投結果，不能讓這耗費15億經費的公投，變成史上最貴的民調。

(中時 )

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