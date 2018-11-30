愛家三公投全通過 幸福盟：並非保障「同性婚姻」

幸福盟30日舉行記者會，強調愛家三公投平均達700萬票以上，呼籲政府應盡速落實公投結果。幸福盟行動總召游信義（左起）、立委費鴻泰、幸福盟理事長曾獻瑩、立委賴士葆等人出席。（陳信翰攝）

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下一代幸福聯盟提出的「愛家三公投」全數通過，三項公投平均超過700萬張同意票，最高票達765萬。幸福盟今舉行記者會，將組成修法及監督小組，要求行政院必須依愛家公投主文、理由書及精神，儘速提出修法原則及草案，落實愛家公投結果。

幸福盟理事長曾獻瑩表示，第10案公投主文要求民法婚姻應限定在一男一女的結合，因此通過後應將婚姻定義清楚寫入民法，立法院也應停止先前修改民法為同婚的立法進程。第11案公投主文要求國中小不得實施同志教育，因此，政府應廢止《性別平等教育法施行細則》第13條，重新檢視現行國中小教材、教案、內容，教育部也應重新審視108課綱。

曾獻瑩指出，第12案主文要求「以民法婚姻以外其他形式保障同性別二人共同生活的權益」，因此並非保障「同性婚姻」，而是以「同性家屬」的立法模式落實同性二人永久共同生活的權益保障。曾獻瑩強調，外界傳言幸福盟「連專法也不肯給」是錯誤的，幸福盟近期將提出相關草案，落實700萬同意票的民主決定。

司法院長許宗力昨表示「公投結果不能牴觸大法官解釋」，曾獻瑩表示，有人說愛家公投結果違憲，他認為「司法亂政才是違憲」，如果765萬同意票是違憲，那就請行政院長賴清德帶著765萬民眾喊「大法官萬歲」，懇請行政院、立法院儘速遵照民意，落實公投結果。

(中時 )

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