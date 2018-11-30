吳音寧去職開啟柯綠合作？柯P：是民進黨在解決自己的問題

台北市長柯文哲28日上午出席台北市聯合醫院場域實驗試辦計畫啟動記者會受訪表示，台北農產運銷公司總經理人選由農委會提出，沒問題就同意，他只要求專業，還有願意備詢。(中央社)

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選後蔡政府火速換掉北農總經理吳音寧，外界認為揭開「柯綠合作」契機。但台北市長柯文哲今早被問到是否感受到民進黨釋放的訊息或善意？他說，這是民進黨在解決自己的問題，不干他的事；至於未來雙方會不會再立委補選等議題上合作，柯也僅說「順其自然」。

針對吳音寧「被請辭」，柯文哲今撇清，這不干他的事，北農總經理人選還是農委會決定，通常他們有人選，會再徵詢北市府意見，但通常都是他們決定就好；是否10月份雙方就談好讓吳走人？柯也否認說，有嗎，台灣政壇最不缺的就是謠言，他強調，自己跟吳音寧沒有不好，只是拜託她要去議會，否則挨打的是他。

至於農委會主委林聰賢說，之所以要讓吳音寧走人，是不想讓吳音寧繼續被蹧蹋？柯文哲認為，吳音寧品德、專業都沒有問題，問題是，台灣政治就是這樣，「以其人之道，還治其人之身」，以前（民進黨）把韓國瑜找進來（議會），好啊你民進黨K他，那人家國民黨用同樣標準對付你，故事就是這樣而已啊！

媒體追問，此次事件後，是否有感受到民進黨釋放的訊息或善意？但柯文哲說，這是民進黨在解決自己的問題，不干他的事。至於未來是否在立委補選議題上合作，柯文哲表示，順其自然，1月26日才要投票，離現在還很遠。

(中時 )

愛家三公投全通過 幸福盟：並非… 抱怨台灣E化程度太差 柯P：若非…

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