百年孤魂？她深山遇抱槍日本兵 淒喊：我想回家

2018年11月30日 11:20 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

一名網友在PTT分享表姊與男友到日本青森縣旅遊所遇到的靈異事件，表示她在深山遇到一名穿著日本軍服的男子，哀戚的喊「我想回家」，然而當表姊回頭再找這名青年時，卻已不見人影，離奇遭遇讓原PO覺得毛毛的，網友則想到當年死傷慘重的「八甲田事件」。

原PO表示，前陣子表姊及男朋友到青森縣泡溫泉，某天晚上他們踏著淺雪，從山道上要回旅館，當時天色昏暗，看不清周遭環境，前方山道遇到一名穿日本軍服的男子，手中拿著步槍，表姊一看男子覺得相當詭異，男友則認為應該是旅館的cosplay活動。

2人看著日本軍裝青年持續站在原地，思考許久還是謹慎地走過去一探究竟，男子看了他們一眼後不予理會，此時表姊與男友發現這人衣裝單薄，擔心山中體感溫度僅約2度，男子臉色蒼白，表姊男友便脫下羽絨外套給男子，並稍微用日語交流，男子面對2人詢問僅回「我想回家」。

後來表姊與男友回到旅館，找旅館人員協助這名男子，但旅館人員聽聞2人遭遇卻是一臉狐疑，一行人之後又上山尋找剛才男子所在位置，但男子早已不見蹤影，讓表姊等人驚呼詭異，「最慘的是男朋友，羽絨外套就這樣沒了 …」，表姊回台後與原PO討論旅行奇遇，大家一致地認為她「碰上好兄弟」

此文一出引起網友熱議，網友想起1902年發生的「八甲田雪中行軍遭難事件」。當時日本帝國陸軍第8師團的歩兵第5連隊，雪中行軍途中遇難，參與訓練的210人有199人罹難。

(中時電子報)