吳音寧剛被拔就狂洗白 網疑惑：為何一堆人幫她？

2018年11月30日 11:40 中時電子報 莊楚雯

昨天下午北農北農董事會上提出臨時動議、解職吳音寧，讓她的總經理之路強迫打包回家。但下台前罵聲不斷，被下台後卻一堆人出來幫吳音寧洗白，說她專業、認真、為國家為農民打拚。讓網友驚嚇，「510的好，我們怎麼都不了解？」

這名網友在PTT發文，表示吳音寧昨天被拔掉後，陳吉仲、政論節目、社群網站等都在幫吳音寧說話，「FB還一篇洗白文，好像叫做『510的江湖』把她講成為國為民的俠之大者」，還有一篇「前助理對吳音寧的觀察」說她重視農民員工、生活只有市場跟宿舍。讓網友看傻眼，「究竟PTT才是同溫層嗎？怎麼沒人知道510的好，這麼有才幹的女神484該把她放進DPP不分區？」

對此，網友們回應，「反串跟白痴，兩種」、「這種極品怎麼可以這麼快就下架」、「黨工選完還是要生活啊」、「少了一台提款機，很不方便」，也有人認為「除非有人出來爆料，不然理論上已經止血，那發文也不怕被打臉XD」、「覺青朋友也紛紛轉貼那篇呢」，網友還學王世堅口吻「藍綠黨工一起串連，就是這麼簡單」。

但有網友認真覺得，吳音寧做了一堆自以為對農民好的事情，最後力挺她的居然是「盤商體系」，讓菜蟲吃更多長更肥，好心辦壞事典型，「還是乖乖回去當文學青年吧」。

(中時電子報)