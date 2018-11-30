麻豆糖業大地藝術祭 駐村藝術家創作登場

來自德國的凱薩琳娜．貝芬（右），以及來自保加利亞的喬治．托莫夫．喬治弗（中）的作品〈巢〉，是一件聲音及雕塑裝置藝術品。（台南市文化局提供）

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西班牙的雙人組合「羅伯茲．龐」的作品是以刺青為題的公共長椅。（台南市文化局提供）

預計明年春節前夕開展的「2019麻豆糖業大地藝術祭」，來自西班牙、及德國與保加利亞的駐村藝術家創作〈覆上他層肌膚〉及〈巢〉兩件戶外裝置，率先於總爺戶外草地區登場。

展期自明年2月1日至3月3日的「2019麻豆糖業大地藝術祭」，邀請53組國內外藝術家帶來60組共創作品。今年獲選總爺國際藝術村駐村的4組藝術家，9月起也於駐村期間，投身加入麻豆糖業大地藝術祭創作行列。

來自西班牙的雙人組合「羅伯茲．龐」為賈斯米那及路易斯夫妻所組成，曾參與多國藝術村創作計畫，本次〈覆上他層肌膚〉作品是以刺青為題的公共長椅。駐村期間他們訪談位於官田區的「画皮刺青工作室」及居民，將20個具有故事及意涵的刺青圖騰刻印在公共長椅的表面

來自德國的凱薩琳娜．貝芬，以及來自保加利亞的喬治．托莫夫．喬治弗皆為聲音藝術家。作品〈巢〉是一件聲音及雕塑裝置藝術品，本身的竹子架構特別邀請「台南市竹會」進行共同創作，外觀半圓形泥作狀似鳥巢，內部空間以聲音裝置放大鳥鳴聲，以環境與生態變遷議題來詮釋作品意涵。

「2019麻豆糖業大地藝術祭」明年開展，11月起「糖學埕」展及「麻豆文正國小校園共創計畫」兩活動已陸續開展，為迎接即將到來的麻豆糖業大地藝術祭，目前還有許多來自國際及台灣藝術家們正緊鑼密鼓進行創作中。

(中時 )

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