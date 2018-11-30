1條命換修法！南韓酒駕致死最高可處無期徒刑

酒駕造成嚴重社會治安問題。南韓國會29日通過修法，酒駕致死最高可處無期徒刑。（示意圖/達志影像）

友善列印
中時電子報

酒駕問題在世界各地層出不窮，南韓亦不例外。為嚴懲酒駕，南韓國會29日通過「特殊犯罪加重處罰法」修訂案，對酒駕致死量刑標準由現行的1年以上有期徒刑，提高到3年以上有期徒刑，最高可處無期徒刑；酒駕致傷的量刑標準也提高到1年至15年有期徒刑。

南韓尹昌浩今年9月因酒駕肇事遇難，友人發請請願，希望政府對酒駕採取更嚴厲懲罰。

韓聯社報導，有250名國會議員參與表決，以贊成248票、棄權2票通過了「尹昌浩法」。以酒駕肇事遇難者姓名命名的「尹昌浩法」，由「特殊犯罪加重處罰法」修訂案和「道路交通法」修訂案組成。

根據南韓先驅報（The Korea Herald）報導，尹昌浩今年9月因酒駕肇事遇難，他的友人在總統府網站請願，要求針對酒駕採取更重懲罰，並在1個月內引起超過40萬人的連署。

尹昌浩的大學同學們也到國會見證表決過程。一位同學表示，為了昌浩奔波至今，終於創造了奇蹟，希望公眾繼續關注，直到「道路交通法」修改完畢。

根據通過的「特殊犯罪加重處罰法」修訂案，對酒駕致死除提高到3年以上有期徒刑、最高可處無期徒刑之外，酒駕致傷的量刑標準也由10年以下有期徒刑或500萬至3000萬韓元罰金，提高到1年至15年有期徒刑或1000萬至3000萬韓元罰金（約新台幣27萬至164萬元）。

南韓國會行政安全委員會之前審議通過「道路交通法」修訂案，由於需要5天的熟慮期，29日時沒有提交國會全會，預計這項修訂案年底前可望通過。

(中時電子報)

陸客不買了 美奢侈品生意一落千… 嚇人！機上熱咖啡 竟是用超髒廁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。