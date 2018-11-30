1條命換修法！南韓酒駕致死最高可處無期徒刑

2018年11月30日 11:52 中時電子報 馮英志

酒駕問題在世界各地層出不窮，南韓亦不例外。為嚴懲酒駕，南韓國會29日通過「特殊犯罪加重處罰法」修訂案，對酒駕致死量刑標準由現行的1年以上有期徒刑，提高到3年以上有期徒刑，最高可處無期徒刑；酒駕致傷的量刑標準也提高到1年至15年有期徒刑。

南韓尹昌浩今年9月因酒駕肇事遇難，友人發請請願，希望政府對酒駕採取更嚴厲懲罰。

韓聯社報導，有250名國會議員參與表決，以贊成248票、棄權2票通過了「尹昌浩法」。以酒駕肇事遇難者姓名命名的「尹昌浩法」，由「特殊犯罪加重處罰法」修訂案和「道路交通法」修訂案組成。

根據南韓先驅報（The Korea Herald）報導，尹昌浩今年9月因酒駕肇事遇難，他的友人在總統府網站請願，要求針對酒駕採取更重懲罰，並在1個月內引起超過40萬人的連署。

尹昌浩的大學同學們也到國會見證表決過程。一位同學表示，為了昌浩奔波至今，終於創造了奇蹟，希望公眾繼續關注，直到「道路交通法」修改完畢。

根據通過的「特殊犯罪加重處罰法」修訂案，對酒駕致死除提高到3年以上有期徒刑、最高可處無期徒刑之外，酒駕致傷的量刑標準也由10年以下有期徒刑或500萬至3000萬韓元罰金，提高到1年至15年有期徒刑或1000萬至3000萬韓元罰金（約新台幣27萬至164萬元）。

南韓國會行政安全委員會之前審議通過「道路交通法」修訂案，由於需要5天的熟慮期，29日時沒有提交國會全會，預計這項修訂案年底前可望通過。

(中時電子報)