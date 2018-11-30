烏龍尋車記！以為欠稅被拖吊 繳清才知原因是...

2018年11月30日 12:08 中時 蔡依珍

章姓男子誤認欠稅被拖吊，繳清才知其實是亂停身障車位被拖。(蔡依珍翻攝)

章姓男子誤認欠稅被拖吊，繳清才知其實是亂停身障車位被拖。(蔡依珍翻攝)

章姓男子誤認欠稅被拖吊，繳清才知其實是亂停身障車位被拖。(蔡依珍翻攝)

章姓男子29日發現乖乖停在停車格內的公司車遭拖吊，但洽詢拖吊場卻查無車籍資料，轉往桃園執行分署乖乖繳清3.5萬元的牌照稅及罰鍰等欠款，卻發現車也不在桃園執行分署，再三確認才發現情急報錯車號，原來是誤停身障車格遭拖吊，繳清保管費和罰單尋回愛車結束一場尋車烏龍。

桃園執行分署也澄清，個人欠稅不會拖吊非登記在個人名下的公司車，因此章男駕駛的公司車輛絕對不可能是遭桃園執行分署拖吊，但仍提醒大眾，未來針對欠繳稅費車輛會加強執行，呼籲車主應自行繳納欠稅，以免遭扣薪、扣存或查扣愛車。

章姓男子28日下午駕駛登記在公司名下的賓士車到桃園，傍晚將車停放在文昌公園旁的停車格就返家，隔天中午準備取車時，卻發現車子不翼而飛，停車格旁有用白色粉筆寫的字樣，驚覺車子被拖走，趕緊聯繫桃園拖吊場，卻查拖吊紀錄，拖吊場轉知有可能是欠稅遭桃園執行分署拖走。

章男聞訊，坦認自己有積欠牌照稅及罰鍰等共3萬5402元，乖乖上門繳清欠稅，納悶詢問：「為什麼個人欠稅，公司名下的車子停放在停車格卻會被拖走？」執行官獲悉幫忙查詢，驚見連兩天都沒有章男駕駛車子的拖吊紀錄，再三和章男確認，才發現章男一時情急報錯車號，將前三碼「AWE」報成「AEW」，拖吊場才會查無紀錄。

章男回到拖吊場，才知自己因違規停放在身心障礙停車格，才會被交通警察裁罰及拖吊，乖乖繳納拖吊保管費700元與繳納罰單1200元，才領回愛車，結束一場烏龍尋車記。

(中時 )