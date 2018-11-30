新住民立委林麗蟬不當貼文 判賠外配1萬

2018年11月30日 12:11 中時 王己由

一名新住民外籍配偶，認為國內首位新住民立委林麗蟬，在臉書張貼就業歧視相關判決書，害她求職困難、名譽受損，提告求償；台北地方法院審理後，認為林麗蟬違反個資法並導致外配精神痛苦，判決應1萬元。全案可上訴。

外配主張，林麗蟬在今年6月6日晚上約9時左右，在其臉書個人粉絲頁上，張貼一件關於她的就業歧視案判決，且該判決中，有記載她的名字。隔日友人告知她的判決被貼在臉書上，因此打電話給林麗蟬的服務處，要求助理刪除；但林不但沒有刪除，反重覆貼出判決連結，直到提告請求林麗蟬賠償10萬元後，林才刪文。

林麗蟬主張，服務處人員確有接到電話，表示該則發文不實，且臉書粉絲頁中，也有人留言表示發文不實，但因她在發文前已進行查證，確實有這則判決，所以才轉貼，沒有第一時間撤下，是因為自己當時不在國內，服務處人員聯絡到她，後來就隱藏該判決貼文。

法官認為，林麗蟬身為立法委員，對於個人資料保護相關法律的熟悉程度及遵守度，當較一般人民為高，況且她既知以經營粉絲頁的方式為宣傳，必深諳網路的影響力無遠弗界，林及其助理未在接獲通知後刪文，反一再拖延，應負損害賠償責任。縱然現已隱藏貼文，惟短時間內已遭轉傳的貼文內容，已覆水難收。審酌外配現在無業，受此侵害無疑雪上加霜，請求給付精神慰撫金10萬元尚屬過高，應以1萬元為適當。

(中時 )