氣象局預測冬季氣溫偏暖 12月中較強冷空氣南下

2018年11月30日 12:13 中時 王思慧

中央氣象局預測，台灣未來一季平均氣溫為正常至偏暖，雨量則以正常的機率較大。氣象預報中心主任呂國臣表示，大氣環流目前有朝聖嬰現象發展趨勢，若接下來冬天海水溫度維持或增加，七成以上會發展為聖嬰現象，不過對台影響應不會太明顯。11月都沒有冷氣團，氣溫明顯偏暖，不過氣象局預估12月中會有冷空氣南下，若達到冷氣團標準，首波冷氣團就不算晚到。

呂國臣指出，今年秋季9月至11月平均氣溫偏暖，其中9月及11月明顯偏暖，10月則因為降雨較多偏涼。雨量方面，迎風面的北部及東北部接近正常，背風面的中南部雨量偏少，水氣來源除東北季風與鋒面外，還有華南雲系、熱帶性低氣壓及颱風的外圍環流，導致降雨機率增加。

展望未來一季今年12月至明年2月，目前熱帶太平洋中部與東部海溫偏暖，預測冬季可能進一步發展成強度較弱的聖嬰現象，對台灣影響程度不大，仍有待觀察。氣象局檢視該局及其他各國數值模式的預報，研判今年冬季平均氣溫以正常至偏暖，雨量以正常的機率較大。

氣象預報員徐仲毅表示，今天開始東北季風減弱，持續到下周二（12月4日）都是穩定的天氣型態，各地天氣晴到多雲為主，雨量較少，只有東半部會有零星降雨的情況，白天溫度也較溫暖舒適，各地白天高溫落在26至29度，中南部地區白天甚至會出現29至30度，早晚輻射冷卻效應明顯，在清晨溫度較低，低溫在17度至20度左右，下周二前日夜溫差大，要留意溫度變化。中南部也容易出現霧，影響能見度用路人要注意。

在下周二晚上開始到下周四，會受到另波東北風影響，但不夠強，真正明顯冷空氣南下要到下周五（12月7日），預計東北季風會增強，是否會到達大陸冷氣團等級，由於預報時間上來看較長，不確定性大，有待觀察，溫度上中部以北、東北部會明顯轉涼，對北部及東部來說是濕涼的天氣。

氣象局進一步提醒，未來一季時值隆冬，就像過去幾年一樣，冬季平均氣溫即使偏暖，仍有寒流天氣影響的機會，季節內的天氣變化仍宜參考氣象局的短期（周）天氣預報。而冬季至明年2月以前為台灣西半部枯水期，氣象局呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水。

(中時 )