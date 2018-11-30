NBA》杜蘭特狂飆51分沒路用 勇士OT不敵暴龍

2018年11月30日 12:06 中時電子報 黃及人

杜蘭特此役雖然狂飆51分，勇士還是輸球。(美聯社)

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📺 @NBCSAuthentic / @NBAonTNT pic.twitter.com/1b8lypmkLV — Golden State Warriors (@warriors) 2018年11月30日

儘管杜蘭特30日攻下加盟勇士新高51分，外加11籃板、6助攻，可惜勇士還是難逃以128比131飲恨延長輸給地主暴龍的結局，無奈中止3連勝，暴龍則搶7連勝，目前戰績19勝4敗，不僅高居東區第1，也是聯盟最佳！

首節一度以14比32大幅落後的勇士，來到末節，總算有了除了杜蘭特、克雷湯普生兩人以外的支援火力投入，那就是傑瑞柯的三分外線，幫助勇士縮小落後差距到2分，雙方隨後陷入拉鋸僵局，直到讀秒階段仍然難分勝負。

不過羅瑞最後56.6秒投進底線三分球，帶領暴龍擴大領先到6分，看來岌岌可危的勇士，接著就看杜蘭特連進兩顆三分球追平，僅留8.6秒給暴龍執行最後一擊，里歐納德並未選擇自己出手，反而外傳給伊巴卡，時間已告結束。

來到延長加賽，暴龍仍然率先搶到領先優勢，雙方再次來到緊張刺激的讀秒階段，勇士原本僅落後3分，伊戈達拉卻在最後22.6秒出現致命走步失誤，拱手把球權讓給對手，暴龍接下來4罰3中，也讓勇士再也沒有機會追上。

這是杜蘭特連3場得分破40，可惜30日除了他以外，勇士只有克雷湯普生(23分)、傑瑞柯(20分)兩人得分上雙，球隊火力明顯還不足夠，接著就等柯瑞在12月2日客場出戰活塞的比賽宣告傷癒復出，勇士或能重振雄風。

暴龍則以里歐納德37分、8籃板及3助攻表現最佳，席亞卡26分，伊巴卡20分，丹尼格林13分，當家控衛羅瑞10分、12助攻與8籃板，差點有機會拿下大三元，不過暴龍本季表現比起上季還猛，里歐納德當居首功。

(中時電子報)