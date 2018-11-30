新店北宜社區榮獲榮獲「金點之星團體獎」

新北市新店區北宜社區發展協會在全國入圍的20個單位中脫穎而出，榮獲「金點之星團體獎」。（葉書宏翻攝）

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新北市新店區北宜社區發展協會在全國入圍的20個單位中脫穎而出，榮獲「金點之星團體獎」。（葉書宏翻攝）
新北市新店區北宜社區發展協會在全國入圍的20個單位中脫穎而出，榮獲「金點之星團體獎」。（葉書宏翻攝）

為表揚長期致力於社區照顧關懷據點深耕的團體及工作者，衛生福利部社會及家庭署27日在國立台北科技大學中正館中正廳舉行「第四屆社區金點獎：全國社區照顧關懷據點表揚」頒獎活動，新北市新店區北宜社區發展協會在全國入圍的20個單位中脫穎而出，榮獲「金點之星團體獎」。

北宜社區發展協會自民國87年開始社區服務工作，一路走來，關關難過關關過，為克服場地難題，經由社區與校方多次的協調溝通，以及新店區公所與新北市政府社會局協助下，青潭國小釋出閒置教室讓北宜社區有一個獨立的空間可以提供據點服務。

北宜社區為致力社區長者服務，挑戰社區服務能量，陸續成立銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點，同時配合政府推動社區整體照顧服務體系率先成立巷弄長照站。另為使據點能永續運作，志工提供自家車庫供據點做為廚房使用，志工們讓自己的小孩從小進入社區投入志願服務，目前已有5位學生加入志工團隊，打破ㄧ般志工高齡化的印象。

新店區長林煌源表示：「北宜社區長期服務社區，不管是配合政策還是居民所需，北宜一直都是新店的好幫手，這次榮獲社區金點獎，真的是實至名歸，也希望有更多年輕世代投入據點的服務行列，以共創健康、活力與友善的高齡社會」。

北宜社區發展協會理事長林志隆則表示：「此次參加社區金點獎，真的想不到可以一舉拿下團體獎，因為北宜社區據點服務，不是為獎項也不是為名氣，我們一直都是默默做憨憨做，可以得獎，真的是天公疼憨人，真的要謝謝一路走來幫助過北宜的人，未來，我們依然如故的服務長者，為社區發展盡棉薄之力。」

(中時 )

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