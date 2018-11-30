女星性感泳裝入鏡 泡麵撒落超狼狽

2018年11月30日 12:09 中時 洪秀瑛

劇中穿泳裝試鏡。（禾力提供）

林薇多。（禾力提供）

劇中角力。（禾力提供）

網劇《N世代》上映第4周，除了吸引許多觀眾目光，多位知名影評膝關節等也給予不錯評價，認為該劇不只有看妹、看鮮肉，更讓觀眾在觀劇同時也能瞭解現在新世代的工作與生活。

新一集劇中描述模特兒試鏡故事，模特兒圈充斥著潛規則，試鏡過程要穿得體也要穿得到位，尤其是泳裝試鏡，如何讓自己穿著出眾，吸引廠商青睞是件不容易的事。

陳若穎飾演的若希，劇中為了不想穿比基尼試鏡，於是經紀人去跟試鏡的導演「溝通」，將試鏡排到最後一個，這就是一種不公開不透明的試鏡方式，所謂的內定說，在模特兒圈早就是公開祕密。

林薇多飾演的乖乖，劇中憑著年輕肉體，穿著露北半球的比基尼，打算用最養眼的手段吸引廠商目光，同時和她一起試鏡的小茉莉，卻因為穿得太多被廠商斥責，眼看林薇多就要勝出，卻慘遭對手經紀人拿泡麵拋灑，頓時狼狽不堪。

導演姜寧表示，觀眾可能以為是戲劇誇大，但這樣的事天天都在模特兒圈發生，尤其這2年他主持直播節目《女神情爆局》，節目來過上百位女神級網紅及女藝人，「她們在節目中講出怎麼被同行模特兒婊的事情，比《N世代》的橋段有過之而無不及」。

第4集出場的尤緻妍，本身是知名廣告女神，也是直播平台的千萬主播。她在劇中大方展露好身材，與微風女神陳若穎在跑步機上秀出好身材，兩個女神互不相讓，尤其劇中的問候更嗅得出濃濃的火藥味，呈現模特兒圈明爭暗鬥。《N世代》在愛奇藝、酷瞧播出中。

(中時 )