最新民調出爐 小英支持度創驚人新低！

2018年11月30日 12:36 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一選舉結果民進黨潰敗，據最新民調顯示，總統蔡英文執政滿意度調查，除不信任度達到58.9%，更令人驚訝的是，不滿意度與上次相較上升0.6%，更高達67.9%再創新高，行政院長賴清德也不遑多讓，施政調查的不滿意度也過半數來到53%，由此可知，小英上任僅兩年，不但促使民進黨大敗，更使民眾對她的不滿意度屢創新高。

據《美麗島電子報》今(30日)公布最新民調結果顯示，蔡英文信任度方面，有58.9%不信任，比上月微增0.1%，僅24.7%信任，與上月調查相較還下跌2%，另外，在執政滿意度上，不滿意度高達67.9%，比上月微增0.6%，滿意的20.9%更比上月下滑4.6%，未明確回答者有11.2%，據統計，蔡英文執政表現的滿意與不滿意比率達到2016年就任後新低與新高。

另外，賴清德施政滿意度調查結果顯示，不滿意與上月相較增加1%，且則過半數來到53.0%，仍有30.4%民眾滿意，但比上月驟減7.9%，未明確表態有16.6%，民眾滿意與不滿意閣揆賴清德的施政表現達到就任1年多來的新低與新高。

此次民調是《美麗島電子報》在2018年11月25日至11月27日，調查對象係全國年滿20歲的民眾，調查方式為訪員進行電話訪問(CATI)，成功完訪1069人，在信賴水準95%情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0%。

(中時電子報)