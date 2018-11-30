一場溫柔而堅定的食物革命 正在家樂福發生

2018年11月30日 12:30 工商 劉馥瑜

家樂福位於雲林古坑的契作有機萵苣農地。圖左為大力有機農場柯力誌、右為家樂福總經理王俊超。（攝影／劉馥瑜）

家樂福位於雲林古坑的契作有機紅鬚玉米筍農地。玉米筍現採生吃，口感有如水果清甜！（攝影／劉馥瑜）

家樂福位於雲林古坑的契作有機大黃瓜農地。圖左為家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真。（攝影／劉馥瑜）

家樂福嚴選生鮮CQL有機大黃瓜。（攝影／劉馥瑜）

家樂福嚴選生鮮CQL有機紅鬚玉米筍。（攝影／劉馥瑜）

一年開7萬公里，每天上山、下田拜訪農民，深入產地找尋優質的有機或無毒蔬果，這是家樂福蔬果部門產地經理曾富達，每天不斷在做的事。從主打「天天都便宜」，到強調「每個人都值得最好的」，這不只是家樂福近年來改變的口號，而是真正落實在賣場裡的「食際行動」！

目前家樂福在全台有200甲契作農田，跟60位農民合作，推出近200項有機蔬果，如萵苣、大黃瓜、玉米筍、青花菜、白蘿蔔等，另還有30項通過家樂福嚴選生鮮標章（CQL）的蔬果。家樂福總經理王俊超說，未來契作蔬果占比將以每年20％速度成長。

要推動有機或嚴選生鮮，有多不容易？從一個數字可看出，台灣家樂福推動CQL嚴選生鮮標章至今14年，僅24項商品獲得標章（近期再新增6支），因為須通過嚴格耗時的檢驗流程，包括土壤、肥料、環境整體評估，甚至法國總部的人還會特別飛來台灣一趟，參與此一過程，就是為確保CQL的認證更具公信力。

消費者可能會想，這樣一來價格肯定「高不可攀」？相反的是，身為量販超市賣場，家樂福希望推廣「平價有機」的理念，以每個人都負擔得起的平實價格，販售安全、安心的蔬果，如一包300克的有機紅鬚玉米筍，只要39元，比一般市面上同等級的品項便宜3～4成。

對於上游供應端，家樂福也堅持給農民更好的價格。一位家樂福主管透露，總經理給生鮮部門訂下的利潤標準是「每100元只賺1元」，即使利潤趨近於零也無所謂。一位栽種大黃瓜的農民說，自從跟家樂福合作後，大幅改善他們的環境，因為家樂福跟他們談的不是「價格」，而是如何讓有機栽種做得更好、推廣得更遠。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真說，家樂福希望建構一個正向的循環：讓農民得到應得的利潤、對這塊土地友善、讓消費者吃到好食物，創造「共好」的環境！

基於這樣的理念，家樂福今年起推動「食物轉型計畫」，這是一場溫柔而堅定的食物革命，預計透過4年時間、5大行動方案，包括自有品牌、有機商品、產地直採、生態保育、非籠飼雞蛋等方式，目標提供對人及環境都友善的產品，希望這些理念能化為漣漪，有朝一日遍地開花。

(工商 )