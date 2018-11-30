《全台最速報》菊展野性呼喚 帶您同遊非洲草原傳奇

2018年11月30日 12:30 中時電子報 綜合報導

◎菊展野性呼喚 帶您同遊非洲草原傳奇

一年一度的士林官邸菊展將在11月30日到12月16日隆重展開，今年以「菊世遨遊」為主題，除了展出大立菊、造型菊及各種菊科花卉外，更將世界7大洲意象結合佈展，其中一個主題園區上演「非洲草原傳奇」，設置各種非洲動物造型，帶領著民眾一起暢遊非洲樂園。

◎守護健康從零開始 世界愛滋日盼無疫家園

苗栗縣政府因應12月1日的世界愛滋日，呼籲民眾共同重視愛滋病議題，於30日舉辦「關懷愛滋守護健康從零開始」的2018年世界愛滋日暨防疫頒獎活動，表揚今年對傳染病防治有功的得獎與人員。

◎齊聚新北耶誕城 卡通巨星嗨翻市民廣場

新北市歡樂耶誕城「童趣嘉年華」將在12月1、2日登場，今年由韓國卡通巨星「救援小英雄波力POLI」領軍，帶來達洋貓與瑪西、恐龍戰騎以及PINGU企鵝家族同樂，活動也打造多場親子劇場、兒童舞台劇，要讓小朋友歡度周末。

◎張國洲高票連任 爭天后宮復辦元宵遶境

台東市長張國洲32522票大勝對手1萬多票贏得勝選，成功連任，但隨之而來就是要面對元宵遶境及台東垃圾問題，張國洲表示，會跟剛當選的台東縣長饒慶鈴攜手合作，解決這2個問題，目前已有初步共識。

(中時電子報)