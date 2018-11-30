吳音寧前助理發文大讚她認真專業 鄉民瘋狂吐槽

2018年11月30日 12:29 中時電子報 邱文秀

北農總經理吳音寧昨日被拔官下台，她的前任助理、小編廖思閔不捨吳音寧為民進黨敗選背負黑鍋被罵草包，在臉書撰文她眼中的吳音寧是個專業、真誠、勤懇的上司，文章被轉去PTT八卦版，卻被噓到爆。雲林農民吐槽該篇文章想說的是「她老闆準時上下班，她老闆因為沒颱風加上配合政府抑制菜價增加公司盈餘有功。」

民進黨九合一大敗，除了中選會主委陳英鈐下台，另一個下台「被拔官」的卻是北農總經理吳音寧。吳音寧的前助理、小編廖思閔不捨她每天被媒體追逐、被根本不認識她的人罵草包。撰文談論她「眼中的吳音寧」。

廖思閔說，吳音寧一直是真誠的對待每個人，無論你是員工還是農民。上班第一天就跟她一起去高雄出差拜訪農民，想要找方法處理市場每天產生的菜渣，其中一位收集菜渣做堆肥處理的農友，聊天時提到他之前看過報導，有一種蟲叫黑水虻也許有幫助，回程吳音寧立刻找資料，不斷努力想要解決問題或找到更好的方式去執行。

廖思閔說，吳音寧很認真常常半夜凌晨去巡市場，然後隔天早上8點依舊準時上班，讓她都很想問是吃哪個牌子的B群，怎麼都不會累。她說，吳音寧是「公司地縛靈」一直都在公司，根本沒有下班時間。

而且因為媒體報導聲名大噪，吳音寧除了偶爾出門吃飯，剩下的時間也都只能宅在宿舍。如果沒有要好好做一件事的決心，怎麼能忍受這種根本算是離群索居、沒有娛樂也沒什麼隱私的工作狂生活。

廖思閔還提到，吳音寧也常常出差，到各個產地去跟農民對話，了解產地的狀況、作物的收成以及運銷上有沒有什麼問題是北農能夠做得更好的。她總會搭著農民的肩膀用台語說：「我們自己人，有什麼問題我們一起努力、一起解決！」吳音寧還會親自看臉書留言，好的建議她就會把主管找來開會討論，如果有人反映問題，她也會親自批示。

這篇文章刊出15小時，累積快2萬個讚。但被轉到PTT八卦版及政黑版卻被狂噓到爆，網友留言「一堆菜農說從來沒看過510，你要不要對一下口徑？」、「人家用報表證明能力，你用文筆證明草包」、「社運圈 真的就是跟社會脫節就是這樣~~~」、「不去議會備詢怎麼不提？」、「38K的學妹，是妳？」、「所以產地價跟盤商價他倒底建立什麼制度?」、「做得這麼好 怎麼會農業縣倒光光」、「你知道你老闆的職位是北農總經理，而不是農村文藝青年嗎~?」

有人將此文分享給最近常上《關鍵時刻》批判政府農業政策的雲林農民林佳新，他說「他只想說三點，第一他老闆準時上下班；第二他老闆因為沒颱風加上配合政府抑制菜價增加公司盈餘有功；第三我老闆，很認真在當清潔隊員」。

(中時電子報)