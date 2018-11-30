辱華又來了？大陸網友力挺美國美食家批美式中餐

2018年11月30日 12:59 中時 李文輝

大陸「中國僑網」今天報導，美國名廚兼著名電視節目主持人安德魯·齊默恩當地時間27日在明尼蘇達州最大報紙上發聲明道歉。起因是齊默恩接受某雜誌訪問，提到他打算在美國中部開設200間分店是認為:「我是要來拯救那些在美國中西部餐館吃山寨中國菜的人的靈魂。」結果引發美國主流媒體及美食作家激烈批評，指責他自視「文化菁英」，羞辱美國的中國菜。倒是在大陸，有網友力挺齊默恩稱：「老爺子是真正的中餐迷，是有態度的人！」

據報導，齊默恩除「美式中餐」，同時批評美國知名評連鎖中餐館「華館」(P.F. Changs)及其華裔共同創辦人是在「搶錢」。美國《華盛頓郵報》專欄作者露絲．譚反唇相譏說：「華裔為白人烹製美國化的中國食物，被齊默恩說成山寨。但要是換成他來掌廚，就是獨一無二。」

美食作家卡納萬則指責稱，齊默恩大概是想替白人觀眾當「翻譯」，認為美國餐館需要有點不熟悉的東西上桌才「更有吸引力」，這種想法帶著奇怪且逐漸過時的「文化菁英主義色彩」。

面對責難，齊默恩選擇道歉。不過一再強調，自己只是太愛中國菜，難以忍受美式中餐。他在報上聲明中說：1.「我願意為自己的說話負全責，向受到冒犯或傷害的人道歉。」2.「華裔社區如果因為我的言論感到不愉快，既合理也可以理解」，他後悔自己引起這些不快，又指這絕非其本意。3. 從沒想過視自己為界定中式或美國中式飲食文化孰優孰劣的權威。

齊默恩的道歉引發網友激烈討論。在大陸，有網友力挺齊默恩稱：「老爺子是真正的中餐迷，是有態度的人！」

甚至有大陸留學生留言稱：在美國吃到正宗的中餐很難。也有網友表示：國外中餐館大多數都是迎合當地口味，做了改變的，本來就不是正宗中國菜。

更有「高能」的網友總結：一般美國中餐館都是青椒、黑椒、陳皮、芝麻、芥藍、魚香、宮保、與雞、牛、蝦、豬的「笛卡爾乘積」。

該網友表示，中餐經過幾十年在美國的發展，基本上已經面目全非。

(中時 )