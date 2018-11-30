婦人吃豬腸豆出現噁心、頭暈 北榮收治阿勃勒果實特殊中毒案例

2018年11月30日 13:08 中時 魏怡嘉

民眾走在路上常可以看見「阿勃勒」樹，其開金黃色花，上面又掛著筒形長條狀似豬腸的莢果，又稱「豬腸豆」，但豬腸豆含有肝毒性，民眾千萬不要直接撿食煮了就吃；北榮曾收治一名婦女吃了阿勃勒的果實，結果肝功能異常，出現噁心、嘔吐及頭暈的特殊中毒案例；由於阿勃勒現為食藥署列為可供食用的食品原料，醫師呼籲應刪除。

北榮今天舉行「2018年國際中毒研究發展研討會」，會中報告阿勃勒特殊中毒案例。北榮臨床毒物科主任楊振昌表示，這名婦女年約40多歲，因噁心、嘔吐及頭暈症狀至北榮婦產科就醫，經抽血檢驗發現，病患肝功能指數為正常的10多倍，進一步詢問婦人才說，因腸胃不好，朋友帶來豬腸豆說對腸胃好，所以就煮了吃了，但吃了2、3天後就開始出現不適，趕緊就醫。

楊振昌指出，事實上，除了這名婦人之外，近兩年其他醫院也有一名同樣因吃了阿勃勒果實中毒的案例，所幸兩人經停止食用後，中毒症狀即慢慢解除。經進一步細查，阿勃勒果實含有蕃瀉苷、蘆薈素及大黃酸等，其具有緩瀉作用及肝毒性，歐盟即有相關資料指出，阿勃勒有導致大腸癌及基因變異的問題，食用時需很小心。由於阿勃勒與蕃瀉葉的作用很接近，加上蕃瀉葉現已有限量使用規定，可取代阿勃勒，不致對食品業者造成衝擊，日前已在食藥署食品衛生安全與營養諮議會共識會議上，建議食藥署將阿勃勒自可用於食品原料一覽表上刪除。

不過，對於醫師建議將阿勃勒自食品原料表上刪除，食藥署食品組科長廖家鼎表示，阿勃勒可用於食品，表上已規定限定於做茶包、膳食調理包及萃取後的飲料產品，並不鼓勵民眾直接食用，加上其所產生的症狀應為腹痛、腹瀉，不致於中毒，目前市面上使用的量非常的少，食藥署暫不考慮刪除。

(中時 )